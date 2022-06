Megújult tematikával, június 13-án indul a közmédia NYÁR 22 című magazinműsora, amelyben a nézők hétfőtől szombatig délelőtt 10 és 12 óra között programajánlókat, beszélgetéseket hallhatnak és naponta több turisztikai célpontot is felfedezhetnek a Duna csatornán.

A műsort bemutató szerdai budapesti sajtótájékoztatón Rátonyi Krisztina, a közmédia műsorvezetője emlékeztetett arra, hogy idén is élőben, Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva jelentkezik a műsor központi stúdiójából, Révfülöpről, azonban az adások bejátszói által az egész országot megismerhetik a nézők.

Rátonyi Krisztina és Fodor Imre, a műsor házigazdái a közmédia NYÁR 22 című magazinműsorát bemutató sajtótájékoztatón Budapesten 2022. június 8-án.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Hozzátette, hogy a NYÁR 22 a legvonzóbb programlehetőségekkel készül a gyerekek és a felnőttek számára is, bemutatva az aktuális nyári trendeket, kedvelt kirándulóhelyeket, kevésbé ismert turisztikai látványosságokat, fesztiválokat, valamint a régen elfeledett szakmákat is. Az adások során kiemelt figyelmet szentelnek a hazai vízparti turisztikai helyszínek, így az ország legjobb horgásztavainak bemutatására is.

A magazinműsorhoz 17 tematika mentén forgatnak kisfilmeket. A nézők megismerkedhetnek egyebek mellett a balatoni lovardákkal, az Erzsébet-táborokkal, a hungarikumokkal, a hazai kastélyokkal, valamint az élményközpontú turizmussal. A gasztronómia továbbra is szerves része a műsornak, így az idei nyár legnépszerűbb konyhaművészeti újdonságai is bemutatkoznak.

Somossy Barbara és Forró Bence, a műsor házigazdái a közmédia NYÁR 22 című magazinműsorát bemutató sajtótájékoztatón Budapesten 2022. június 8-án.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A stúdióbeszélgetések során idén is találkozhatnak a nézők sztárvendégekkel, zenekarokkal, előadóművészekkel, hagyományőrző csoportokkal, akik a szórakoztatás mellett érdekességeket is megosztanak magukról. A műsorban érdekes emberi történetek és életutak is előtérbe kerülnek a nyári programok, hasznos tippek és trendek mellett.

Péntekenként Szilágyi Eszter, a közmédia meteorológusa ismerteti Siófokról a hétvége várható időjárását, majd az aktuális előrejelzés alapján sport- és kirándulótippekkel szolgálnak a műsorvezetők. A szombati adások főként a vízparti élményekre és az éppen aktuális eseményekre épülnek.

Az online is visszanézhető műsor házigazdái Rátonyi Kriszta mellett Fodor Imre, Somossy Barbara és Forró Bence lesznek.

Borítókép: Rátonyi Krisztina, Somossy Barbara, Forró Bence és Fodor Imre, a műsor házigazdái (b-j) a közmédia NYÁR 22 című magazinműsorát bemutató sajtótájékoztatón Budapesten 2022. június 8-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt