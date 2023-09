- Szeptember első hétvégéje nálunk most aktív pihenéssel telik, de azért nem felejtjük el az elmúlt hetek őrületét. Pláne ha befut időközben 1-1 jó kis fotógaléria. Mint ahogyan most is, a múlt szombati Tábor fesztiválról, amelyet ezúttal Falcz Zsófi örökített meg nagy örömünkre! - írják közösségi oldalukon.