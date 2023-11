Pataki Zita televíziós műsorvezető, riporter, időjárás-jelentő 50. születésnapját ünnepelte a Mátrában, ám nem pihenéssel, hanem sok-sok mozgással kapcsolódott ki. Zita öt napon keresztül járta szűkebb hazánk erdei útjait, október 30-tól kezdve. Facebook-bejegyzésben osztotta meg követőivel a pontos útvonaltervet, illetve a nagy kaland közben szerzett különleges élményeit.

1. nap

– A #Zitúra50 első napja: Mátraszentistván - Kékestető. 6 óra alatt több mint 30 ezret léptem. Mátraházától kemény volt az utolsó másfél óra, de utána a 2 órás wellness kárpótolt. Ha már csúcsra értünk ma, csúcs szuper szállást szerettem volna a születésnapi túrám 1. napján. A szaunaszeánsz, a vacsora, a kilátás, az időjárás - minden csúcs.

Hálás vagyok ezért a napért,...és az életemért! - írta az első napról beszámolójában.

2. nap

– A #Zitúra50 2. napja is megvan! Mátraszentistván-Mátraverebély 11,8 kilométer. Csak az utolsó 5 percben szakadt le az ég, de ez is éppolyan felejthetetlen élmény, mint az erdő színei, a vihar fényei, a házigazda-barátnőm és családja segítsége (fuvaroztak reggel, este), valamint a meglepetés tortám. Ui. : a tortám glutén-, és tejmentes, mint minden étel itt egyébként, de finom! Már pihenünk, holnap folytatjuk! - osztotta meg követőivel Pataki Zita.

3. nap

– Ma lettem 50 éves, de már jó pár napja ünnepelek a #Zitúra50-en. Köszönöm, hogy ti is itt vagytok, és írtok pár kedves szót. Elolvasom ám mind, (olykor valakire rá is keresek, ha nagyon szépen ír például). Azt hiszem, ez volt a 2. legszebb születésnapom. Az első helyen a 40. van, mert pontosan 10 éve, és pontosan Gyöngyösön, (ahol születtem), tudtam meg, hogy sikerült a lombik, és ráadásul anyukám is velünk volt akkor. Sajnos a hónap utolsó napján elvetéltem, de azt a novembert sohasem felejtem - idézte fel az édesen-keserű pillanatokat Zita.

– Ma Kékestető-Sirok jött, 24 kilométerrel. A legszebb és legnehezebb mátrai szakasz. Ránk sötétedett, de amíg fent volt a nap, és még utána is, csodát adott nekem- írta Facebook-bejegyzésében a műsorvezető.

4. nap

– Így, a #Zitúra50 4. napja végén, újra csak hálás vagyok, hogy a "B oldalra" csak úgy átlépek! Ráadásul tele élménnyel. Például barlangban ébredtem és buborékban fekszem! A mai úton, Sirok- Szarvaskő 18 kilométeres szakaszon nem a lábam, hanem a cipőm ment szét. Levált a talpa. Persze 2 túracipőt hoztam, ez a régi. Azért is hálás vagyok, hogy Atinak 46-os a lába és betettük egy zokniját a hátizsákba, szóval megoldottuk a problémát. Ma is volt egy kulináris élményünk: a Pipacs Étterem Eger-Almár Nagy Attila séffel azért fotózkodtam, mert amit csinál, lenyűgöző! Ui. : itt is kaptam egy csokitortát ajándékba! De holnap úgy is lejárom! - írta posztjában.

5. nap

– Már itthonról írom ezeket a sorokat, Titi a lábamnál fekszik, pedig reggel még a buborékban ébredtem! Láttam a Holdat, a csillagokat, azt is, ahogy beborul. Tudjátok, a születésnapi túrám végén, csodás élmény volt átélnem, átéreznem ismét, hogy az élet éppolyan tünékeny, mint a buborék....Éljek hát jól, szépen, tartalmasan, úgy, ahogy igazán elképzelem, megálmodom! Az utolsó napra csak 11,1 kilométer maradt, a Szarvaskő-Bélapátfalva szakasz, de szinte végig esett, volt, hogy szakadt. Bőrig áztunk, na! De Anikó (egy budapesti, 3 gyermekes anyuka, profi tútázó, akit tavaly a Kéktúrázás Napján ismertünk meg) velünk tartott. Atinak egy tábla csokit is hozott, és én is mesés ajándékot kaptam tőle! Köszönöm nektek ezt a rengeteg, kedves üzenetet, a #Zitúra50 ettől is boldogabbá lett! - zárta gondolatait a születésnapi kaland kapcsán Zita.