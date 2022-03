Az egyik, európai uniós támogatásnak köszönhetően elindított beruházáscsomagot – ennek keretében a festőüzemet, a gyártócsarnokot, valamint a hegesztőrobotot tartalmazó pályázatot – már megvalósította az SBS Kft., ahogyan arról a kö- zelmúltban lapunkban beszámoltunk.

Eközben pedig a gazdasági társaságnál javában zajlik a másik, magyar állami támogatás segítségével zajló fejlesztéssorozat is, mégpedig a gépipari cég erdőtelki központjában. Balogh László, az SBS Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt a Hírlapnak, hogy az elmúlt esztendő volt a történetük egyik legnehezebb éve, ennek ellenére árbevételben a legmagasabb, hiszen annak összege 2021-ben 26,6 millió euró volt. Nyereségben is pozitív esztendőt zártak tavaly, bizonyítva, hogy sok munkával kellő eredményt produkálhatnak.

30 százalékos növekedést várnak

– A megrendelőink által az idén elvárt növekedés körülbelül harmincszázalékos – tudatta Balogh László. – Úgy gondoljuk, hogy ennek teljesítésére a technika, a csarnok és a gyárterület szempontjából megfelelően felkészültünk, kulcskérdés lesz viszont az emberi részt mellé tenni. A megvalósult fejlesztések eredményeként bizonyos részfeladatoknál a hatékonyság fokozásával tudunk növekedést elérni, de szükségünk lesz létszámnövelésre is. Fizikai, szellemi, műszaki, műszaki előkészítő, illetve adminisztratív munkakörökre is szeretnénk fölvenni embereket. Tisztában vagyunk vele, minden területen bővítenünk kell azért, hogy teljesíthessük a kitűzött célokat.

Új gépek érkeznek

Az SBS Kft. ügyvezetője a most futó erdőtelki fejlesztési projektekről kifejtette azt is, hogy a nagyvállalati beruházási programnak köszönhetően megvalósuló feladatok egyik részén, vagyis kicsivel több mint a felén már túl vannak. Hátra van még a lézervágó gép telepítése, a kis alkatrészeket gyártó üzem véglegesítése. Arról is szólt a cég vezetője, hogy a szerelőcsarnok építése immár közel jár a befejezéshez. Ez azt jelenti, hogy az oszlopok, a daruk állnak, valamint a tető már fönt vannak, az oldalfalak, a betonozás és a nyílászárók viszont még hiányoznak. Bizonyos eszközök, forgatóberendezések lesznek még szükségesek, ezek egy része megérkezett, de jönnek később is újabb berendezések az üzemükbe.

Ezeken kívül az irodaépületük is bővül, ahol a műszaki előkészítés, a mérnöki munkatervezés egyik igen fontos teendőjét végzik. Az építési engedélyek beszerzése már folyamatban van, a kivitelezési munkát március végén szeretnék elkezdeni.

Az ügyvezető ismertetőjéből kiderült az is, hogy ebben az évben bővül a társaság központi raktára, továbbá növelik az étkező és a szociális részeket is. A terveik között szerepel a csarnok elszívó rendszerének, valamint a mosdók, az öltözők felújítása, az automatizálási folyamatban hegesztőrobotot is bevetnének a munkába.

Balogh László szerint az elmúlt négy évben annyit költöttek beruházásra, hogy ezeknek az eredményét szeretnék a következő három-négy esztendőben learatni.

– Ha minden fronton jól, az elképzeléseknek megfelelően működik a vállalkozásunk, akkor lehet újabb ötlet valóra váltásán gondolkozni és összeszerelő üzemet építeni, ahol az általunk fejlesztett teleszkópos rakodógépeket elő tudjuk majd állítani. A munkagépek fejlesztésében addig a szintig kell eljutnunk, hogy az általunk tervezett gépek eladhatók legyenek, az lesz a következő lépcsőfok a gazdasági társaságunk fejlődésében – zárta a nyilatkozatát Balogh László.