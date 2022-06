- Minden beruházásnak örülünk, ami Makláron valósul meg. Ez egy olyan nagyberuházás, amelynek köszönhetően helybeli munkavállalók dolgoznak majd itt. Önkormányzatunknak nagyon jó a kapcsolata a céggel - mondta a faluvezető.

Csóll Péter elmondta: 2013-ban vásárolták meg az ingatlant, s azóta több lépcsőben, folyamatosan fejlesztik, így a terület beépíthetősége már a maximális szinten van, illetve további még meglévő két hektár a közeljövőben épülhet be.

- Első körben a termelő üzemet bővítettük, utána cukrászdát nyitottunk, fagylaltozót építettünk, beépítettük a felső teret, majd 2018-ban átadtuk a 2000 négyzetméteres raktárkapacitásunkat. Most 1345 négyzetméteres raktár épül a várható exportnövekedés kiszolgálására, s a webshop raktár bővítésébe is besegít. A csomagolóanyag igény is jelentősen megnőtt, ebben is segít a raktárcsarnok - mondta az ügyvezető.