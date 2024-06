A pakolást látva egyik olvasónk szerint új tulajdonost kaphatott az épület, de az MNV Zrt. tájékoztatása szerint az állami tulajdonban lévő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt, valamint a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet vagyonkezelésében álló ingatlant még nem értékesítették. Míg azonban az ingatlan a múlt héten még szerepelt az árverési oldal ingatlan kínálatában, most nincs ott, de a licitálhatók és az árverésre meghirdetettek között sem.

Van egy másik eladó állami vagyonelem is, méghozzá a Baktai úti egykori pszichiátria. A 3,2 hektáros ingatlanon 22 épület található, kórház, mosoda, porta, raktárak, garázsok. Régóta üresen áll, 2015-ig az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonában volt, ekkor vette át az MNV Zrt., amely most bruttó 461,612 millió forintért hirdeti. Az ingatlannak vannak bérlői is és többfelé darabolható.