Szombaton délnyugatról északkeletre vastag, kiterjedt felhőtömb halad, amiből helyenként kisebb eső, zápor is előfordul a középső és keleti országrészben. Reggeltől egyre jobban szakadozik, napközben pedig a gomolyosodó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Akkor is csak kevés helyen alakulhat ki zápor, északkeleten kis eséllyel zivatar. Az ország nyugati felén megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik a déli szél. A hőmérséklet délután 19 és 23, késő este 9, 15 fok között valószínű, írja a Hungaromet.

Fronthatással nem kell számolni, de a magasban zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.

