A Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkbe a minapi kerecsendi bűncselekmény kapcsán.

Ebben azt írják: ahogyan az a HEOL-on is nyilvánosságot látott, február 21-éről 22-re virradó éjjel súlyos bűncselekmény történt településünkön. Egy 23 éves, drogfüggő roma férfi tört be egy, az utcájában közszeretetben álló idős asszony lakásába, erőszakoskodott vele, fülbevalóját, telefonját elvette. Az idős néni, bár lerázta támadóját, súlyos sokkot élt át, és ami történt, egész falunk, és roma közösségünk szégyene. A kisebbségi önkormányzat, és közösségünk nevében is mélyen elítéljük a történteket. Mélyen együtt érzünk a sértettel és családjával. Egyúttal jelezzük, hogy tevőleges részt kívánunk venni a falu közbiztonságának javításában, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.

A faluban évek óta súlyos problémát jelent a drog. Február 22-én a reggeli órákban a helyi élelmiszerboltban már arról suttogtak az emberek, hogy éjszaka rablás történt. Egy idős nénit támadott meg valaki, bántalmazta is.

Nem sokkal később kiderült, hogy egy 93 éves nőhöz közeli szomszédja tört be, erőszakoskodott vele, majd kitépte a fülbevalóit, felkapta a nő telefonját, és elmenekült. Másnap már a rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy a feltételezett rablót elkapták, a kabátja alapján azonosították. A hatóságok az aranyékszereket is megtalálták. A férfit előállították, rablással és egyéb bűncselekményekkel gyanúsítják. A napokban dönthetnek a letartóztatásáról.

Az eset megdöbbentette a faluban élőket. A hírről értesülve ki-ki feldúltan kommentálta a történteket az internetes közösségi felületen. - Szégyen! Hogy vetemedhet egy 22-23 éves fiatal gyerek ilyesmire! Neki is van nagymamája, akit az egész falu szeret! Mit szólna, ha fordítva ez megtörténne? Már rég nem azzal van a gond, hogy drogoznak. Az a probléma, hogy egyik sem dolgozik. Korán reggel kattognak, járkálnak, mint a zombik, hogy legyen anyag. Remélem a legsúlyosabb büntetést fogja kapni! Ráadásul egy olyan személy hozzátartozójával csinálta ezt, aki nevelt minket az iskolában. Még ez sem tartotta vissza! - írta Dorka.

Egy másik hozzászóló úgy fogalmazott, hogy az elkövető korábban olyan gyermek volt, akit mindenki szeretett, mivel segítőkész, kedves fiatalnak ismerték. A drog azonban átformálta a személyiségét. Mióta rászokott az anyagokra, azóta ő is lop, csal, hogy hozzáférjen a droghoz. Szívtelen lett, elvette az eszét, a szívét, az életét a kábítószer - tette hozzá.

A településen élők évek óta jól ismerik a jelenséget. Főként a szegregátumokban tűnnek fel rendszeresen a dílerek, akiket látásból már mindenki ismer. A rendőrségen számos alkalommal tettek feljelentést az aggódó szülők, akik féltik gyermekeiket, környezetüket.

Azonnali cselekvésre van szükség! - Korábban több alkalommal szerveztek helyben közbiztonsági fórumot a rendőrség, a szenvedélybeteg segítő szolgálat szakembereinek bevonásával. Ezeken lapunk is részt vett. Ott is sokan megfogalmazták, hogy tenni kell valamit, hiszen a szemük láttára mennek tönkre többre hivatott fiatalok, csúsznak szét családok. A mostani eset ismét rávilágított, hogy nem nézhetik tovább tétlenül a folyamatot. Mindenki egyetért abban, hogy lépni kell, méghozzá közösen. A drogterjesztőket és használókat egyszer s mindenkorra el kell szigetelni, ki kell kapcsolni a közösségből, a szenvedélybetegeket pedig mihamarabb segíteni a függőségből való leszokásban. A faluban élők egy emberként sürgetik, hogy újabb nyilvános fórumon beszélhessenek a drogok okozta tragédiákról, s a lehetséges megelőzésről.