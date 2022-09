Több vádlott rokoni viszonyban áll egymással dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész keddi tájékoztatása szerint. Egyikük, egy 31 éves nő 2018 nyarán elektronikus úton egy családtagja részére kötött előfizetői szerződést egy távközlési társággal, ahol ehhez kapcsolódóan mobiltelefont is vásárolt. Ekkor ismerte fel, hogy tiltott módon ugyan, de szerződést tud kötni és SIM kártyához, valamint telefonhoz tud jutni bárki nevében, akinek a személyes adatait ismeri. Ennek tudatában csaknem egy éven keresztül – a bűncselekmények elkövetésébe bevont társaival bűnszövetségben és rendszeres haszonszerzésre törekedve – valós fizetési szándék nélkül kötött az otthonából legalább 194 további, SIM kártyát is biztosító előfizetői szerződést. Mindezt az interneten tette, és rendelt ezek mellé csúcskategóriás mobiltelefonokat. A megrendelésekhez meg kellett adnia egy kapcsolattartásra szolgáló telefonszámot, ami vagy egy családon belüli hívószám, vagy egy már megszerzett telefonszám volt. A rendeléseknél használt email címeket a vádlott folyamatosan hozta létre és állandóan váltogatta.

A megtévesztő szerződéskötésekhez a nő valós személyek adatait használta fel, melyekhez többféle módszerrel jutott hozzá. Eleinte azokat Gyöngyösorosziban vásárolta meg kétezer forintért, később pedig autókereskedő rokonaitól kért jármű adásvételi szerződéseket, hogy azokból emelje ki a személyes adatokat. Egy idő után azonban – ahogy egyre inkább vérszemet kapott – már egy internetes közösségi oldalon hirdette hamisan, hogy rászorulókhoz és nagycsaládosokhoz segélycsomagokat fog eljuttatni. Ennek pedig egyetlen feltétele szerinte, hogy az igénylők adataik megadásával regisztráljanak nála.

Az online rendelt készülékeket egy futárszolgálat alvállalkozója szállította ki. A nő és az élettársa az üzelmeikbe két futárt is bevont. Utóbbiak is tisztában voltak vele, hogy a készülékeket nem a címzettek veszik át tőlük, de – részben pénzért – hajlandók voltak szemet hunyni e tény felett. Sőt az átvételt igazoló aláírásokat is meghamisították a náluk lévő elektronikus szerkezeten. Egyes családtagok a bűnös úton megszerzett telefonokat és SIM kártyákat Budapesten, egy bevásárlóközpontban értékesítették árun alul, mégpedig üzérek részére.

Dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész közölte, hogy a főügyészség nyolc vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztést, további egy vádlott esetében pedig elzárás büntetést indítványozott, tette ezt az Egri Törvényszékre benyújtott vádiratában.