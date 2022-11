Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő csütörtökön arról tájékoztatta portálunkat, hogy maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt 2021 óta körözte a Fővárosi Törvényszék azt a mezőszemerei férfit, aki ellen ezen kívül még további öt körözés volt érvényben, egyebek között prostitúciós tevékenység elősegítése, kitartottság és csalás miatt. V. L. Cs. ellen mind hazai, mind európai, mind nemzetközi elfogatóparancsok is érvényben voltak. Az általa elkövetett bűncselekmények súlyosságára tekintettel idén felkerült a rendőrség hazai TOP 50-es körözötti listájára is.

A mezőszemerei szemkiverőként elhíresült, agresszív férfi kiterjedt rokoni kapcsolatait igénybe véve először idehaza, majd külföldön is lányok futtatásából tartotta el magát. Nemcsak alkalmi nőismerőseivel, hanem közeli családtagjaival is prostitúciós tevékenységet végeztetett. Emellett más, szintén illegális pénzszerzési lehetőségeket sem vetett meg. Csalás miatt külföldön is folytattak már ellene eljárásokat. Az általa elkövetett bűncselekmények miatt a hazai bíróságok eddig összesen több mint 11 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A börtönbe azonban nem vonult be, két éve elérhetetlenné vált a hatóságok előtt. Tartózkodási helye ismeretlenné vált.

Mivel időközben, a körözési eljárás során felmerült, hogy esetleg külföldön tartózkodhat, ezért a körözését elrendelő Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a KR NNI segítségét kérte a férfi felkutatásában. A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztályának fejvadászai így bekapcsolódtak a Heves megyei felderítők munkájába, majd az ENFAST-on, vagyis a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán keresztül kapcsolatba léptek a német társszervekkel, mivel több olyan adat is felmerült, hogy a keresett személy Németország középső, illetve keleti régióiban tartózkodhat.

A német rendőröknek a magyar kollégáiktól kapott információk alapján, nemzetközileg koordinált operáció keretében idén november 1-jén délelőtt sikerült a keresett személy tartózkodási helyét Lipcse közelében, Chemnitzben beazonosítani, majd ott őt elfogni.

Ugyan a férfi az igazoltatása során megpróbálta magát hamis adatokkal igazolni, de trükkje nem jött be. Valódi személyazonossága rövid időn belül egyértelművé vált a német rendőrök előtt. Elfogását követően nem sokkal a hatóságok letartóztatásba is helyezték. Így rács mögött várja sorsának további alakulását.