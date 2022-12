Lehoczki László munkáját szeretett kutyája halála után is folytatja, most is egy németjuhásszal, Hope-pal segítik a bajbajutottakat. A rendezvényen a négylábú is jelen volt és be is mutatta tudását. A hatéves Hope lelkülete megegyezik Mancséval, nyugodt, emberszerető, okos állat. Bemutatta hogyan jelez, ha egy rosszul lévő ember van a környezetében, illetve hogy élelmet senki mástól nem fogad el, csak a gazdájától, azt is akkor, ha engedélyt kap rá. László elmondta, hogy a kutyák génjében benne van, hogy illatmolekulákat kiszagolnak, ez teszi képessé arra az ebeket, hogy akár vízben eltűnt embert is megtaláljanak, vagy jelentően csökkentsék a területet, amelyen a búvároknak át kell vizsgálniuk. A kutyákat nem jutalomfalatokkal tanítja László, tanulás közben a sikereket szeretettel díjazza. A gazdi iránti szeretet a legfontosabb a hűséges társ számára, így egy simogatás egy fejösszeérintés óriási jutalom az állatnak.