– Nehéz évadot zárunk most, melynek a pandémia ágyazott meg. Színházzárás, részleges nyitás, újra zárás, majd feloldás követte egymást – kezdte az értékelést a Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Blaskó Balázs hozzátette, a hátrányok ellenére a bemutatók szempontjából sikeres szezon végéhez értek.

A tavalyi évad mottója a játék volt, céljuk a vidámság, a szórakoztatás volt, s a teátrum vezetője szerint ennek eleget tettek, osztatlan közönségsikert arattak.

– Ami a bérlet-és jegyeladást illeti sajnos visszaesést tapasztaltunk. A pandémia során az emberek bezártak, a kultúra területén is home office üzemmódba kapcsoltak, így nehéz volt kicsalogatni őket. Erőteljesen, ezernyolcszáz alá csökkent a bérletesek száma, ahogy az ifjúsági- és gyermeknézők száma is – tette hozzá.

Szavai szerint azonban innen felfelé vezet az út, már elindult a következő évadra a bérletárusítás, és a tendencia jó, már sokan vásároltak. Azt is elmondta, hogy az országgyűlési választások után Hoppál Péter lett a kultúráért felelős államtitkár, akivel Blaskó Balázs jó kapcsolatot ápol, így bízik a jó szakmai kapcsolatukban. Várakozással tekint a pályázati források elosztásában is. Mint mondta, már megkapták a jövőre vonatkozó önkormányzati és állami támogatást is, de további többletforrásokra pályáznak.

Az évadzáró ellenére még ebben a hónapban lesz fellépése a társulatnak Székelyudvarhelyen, Újvidéken, Szarvason és Gyulán. A jövő évadnak a szerelem lesz a központi témája. Az évad Csehov Sirály című tragikomédiájának bemutatásával indul, de színpadra kerül a Bástyasétány 77. című operett, a Janika vígjáték, és az Aranyrandevú romantikus rertó-komédia is. A gyermekeknek is kedveznek, több mesejátékot is élvezhetnek a színházba betérők.

A szezon a XI. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivállal indul, melyet szeptember 21-e és 25-e között rendeznek meg. Topolányszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője elmondta, jól haladnak, az évad tematikájához csatlakozva pedig a Szerelem táncfantáziát is előadják.

Mivel Gárdonyi Géza emlékév van, ehhez a teátrum is csatlakozott. A színház társulata az író Isten rabjai című művét viszi színre, míg a Hosszúhajú veszedelem novellakötetből készül táncfüzér a GG Tánc Eger előadásában. Blaskó Balázs hozzátette, az író halálának századik évfordulójára, október 30-ára emlékműsorral készülnek, emellett Gárdonyi neve a teátrum homlokzatán is megjelenik majd.

Többen búcsúznak is az egri színháztól, Radvánszki Szabolcs színész, Köles Rita hangosító és négy táncművész. A teátrum társulat megválasztotta az év színházi dolgozóját és művészét, az előbbit Fodor Zsolt, az utóbbit Rácz János kapta.