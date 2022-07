Péntek

Eger Az Egri Bor Ünnepe egy életérzés, amelyet csak a helyszínen lehet átélni és megtapasztalni. Összegyűlünk, jó zene mellett egy kiváló környezetben kóstolgatjuk remek borainkat, egyszerűen csak jól érezzük magunkat. A borokhoz Eger és a környék legjobb konyhái készítik az egyedi alkalomra komponált ételeket. Egy egri bor, egy egri étel – igazi borgasztronómiai gála. Két színpadon négy napig sokszínű zenei kínálat, az Érsekkert hangulatos varázsa, önfeledt szórakozás várja vendégeinket. Az Egri Bikavér Színpadon a csodás szökőkút környezetében látogathatók az ingyenes nagykoncertek; a Zenepavilonnál található Egri Csillag Színpadon országosan ismert és egri zenekarok is fellépnek a "bikavéres", "csillagos" nyári estéken. Az Érsekkertben csütörtöktől egészen szombaton várják az érdeklődőket kitűnő borokkal, remek hangulatban.

Sástó A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat fő célja az erdő és a zene - művészetek erejével a környezettudatos életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. A szervezők hűek maradtak hagyományos szervezési elveihez: a család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas feltöltődési lehetőséget. A Muzsikál az erdő - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat július 2-10. között várja az érdeklődőket kilenc különböző helyszínen, idén a 19. alkalommal.

Eger A megyeszékhelyen pénteken este fél kilenctől veszi kezdetét a nagy hagyományú Szepesi György Bárzenész Fesztivál, amelyet immáron 12. alkalommal rendeznek meg. A rendezvény egészen július 14-ig várja a közönséget.

Szombat

Eger idén is csatlakozik az egri borünnephez a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület, vagyis veterán járművek vonulnak fel több utcát is érintve szombaton 16 és 17 óra között a megyeszékhelyen. A felvonulás alatt több helyszínen is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Felsőtárkány Humor és rögtönzések segítségével ismerhetünk rá párkapcsolati problémáinkra a Válótársas nevű programon. Félreértések, konfliktusok, kimondott és ki nem mondott ellentétek zavarják meg a harmóniát. A belépés ingyenes.

Hatvan Július 9-én érkezik a Jam Garden színpadára a BËLGA. Az együttest nem érheti az a vád, hogy nem mondja ki azt, ami a szívét nyomja. A zenekar mindent megtesz azért, hogy megváltoztassa a világot, legalább egy koncert erejéig. Helyszín: Grassalkovich Művelődési Ház – Jam Garden.

Vasárnap

Gyöngyöspata A településen is várja az érdeklődőket a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat. Az egész napos programon lesz egyebek mellett kerékpártúra, erdei séta, kézműves foglalkozások és néptáncbemutató is.