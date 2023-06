A gyermekeket nevelő szakembereket köszöntötte Heves önkormányzata június 9-én a sportcsarnokban megrendezett ünnepségen, melyen Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Ballagó Zoltán tankerületi igazgató és Sveiczer Sándor polgármester is köszönetét és elismerését fejezte ki a jövő nemzedékét tanító pedagógusoknak és az őket segítő munkatársaknak – számolt be minderről a Hevesi Hírportál. A megjelentek a koloratúrszoprán operaénekes, Zhang Yu Carolyn előadását is meghallgathatták, aki az est folyamán nem csak gyönyörű hangjával, de különleges hangszer bemutatóval is megörvendeztette az ünneplőket.

Ebben az évben 16-an részesültek a Heves Város Önkormányzata által adományozott elismerő oklevélben és az ezzel együtt járó pénzjutalomban, egy ember rubindiplomát, ketten pedig aranydiplomát vehettek át.

Azok a diplomások, akik oklevelüket legalább 50 évvel korábban szerezték a megfelelő felsőfokú vagy jogelőd intézményben, díszoklevélre jogosultak. Hetven évvel ezelőtt lett pedagógus, és így rubindiplomára jogosult Veres Istvánné, matematika-fizika szakos tanár, aki 1961-től 28 éven át az I. sz. Általános Iskolában nevelte a jövő nemzedékét, az utolsó 3 évben már nyugdíjasként.

Ötven évvel ezelőtt lettek pedagógusok, és így aranydiplomára jogosultak Dósa Ferencné magyar-orosz szakos tanár és Sárándi Istvánné tanító, a Körzeti Általános Iskola egykori pedagógusai.

Az est folyamán színpadra lépett Gonda László, Heves Megye Nagykövete, Prima díjas előadó és Barta Balázs, az Eötvös József Református Oktatási Központ diákja. Az ünnepség zárásaként minden megjelentet finom vacsorára invitált az önkormányzat.