A Dobó téri helyszínen friss popcornt, nachost és hideg üdítőt is lehetett kapni, s piknik asztalok és műanyag székek várták a látogatókat. Pénteken az Oppenheimert láthattaták az érdeklődök, szombaton az Indiana Jones és a Sors tárcsáját, vasárnap pedig a Barbiet vetítik. Helyszín még az Eszterházy tér és az Uránia Mozi is, itt is jobbnál jobb filmeket lehetett megnézni.