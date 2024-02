Kérdésünkre kifejtette, a három évtizedben mindig erős közössége volt az iskolának, meghatották a videóbejátszások a gálán.

– Mindig is jó, erős közösségünk volt, nagyon jó érzés volt a videókat látni. Azt hiszem joggal és büszkeséggel mondhatom, a Pódium érték a városnak és értékteremtő intézmény, ezt mutatja az is, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem vidéki tehetségcentruma vagyunk. Az elmúlt 30 évben töretlenül fejlődött az iskola, bízom benne, hogy így lesz ez a következő 30 évben is – tette hozzá.