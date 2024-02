Szűnni nem akaró taps és elismerő pillantások a nézőtéren, félszeg, majd szélesre húzódó mosolyok és büszke tekintetek a színpadon – az Uránia Nemzeti Filmszínházban lépett fel a Máltai Szimfónia zenekara. Az évadnyitó nagykoncert keretein belül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által a legszegényebb településeken dolgozó szociális segítők elismerésére alapított Jelenlét díjakat is átadták.

Az ország különböző részeiről, tizenkét felzárkózó településről (Erk, Kótaj, Kömlő, Körösszakál, Nyírmihálydi, Nyírvasvári, Piricse, Pocsaj, Tarnabod, Tarnazsadány, Tiszabura, Tiszanána) érkező 55 tehetséges fiatal zenész, énekes és táncos Báder Ernő művészeti vezető irányításával a teltházas díszteremben három különböző formációban – Máltai Szimfónia Országos Nagyzenekar, Máltai Szimfodrom és Máltai Szimfónia All Stars Gipsy Band – szólaltatott meg hazai és nemzetközi műveket, feldolgozásokat. A három zenei blokkból és a közös ráadásból álló koncerten az autentikus cigány népdaloktól a komolyzenei művekig egyaránt megmutathatták tudásukat a szimfóniás növendékek, akikkel vendégfellépőként színpadra állt Miklósa Erika, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő is. A zenei betétek között Vecsei Miklós, miniszterelnöki biztos mutatta be beszédében a Máltai Szeretetszolgálat és a Jelenlét program történetét – írja beszámolójában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján.

A koncerten tiszteletét tette Herczegh Anita asszony, Fülöp Attila és Dukai Miklós államtitkárok, a Belügyminisztérium vezető tisztségviselői; Kozma Imre atya, számos Magyarországon szolgáló nagykövet, illetve a Felzárkózó települések programban részt vevő karitatív és egyházi szervezetek vezetői, munkatársai.

A másfélórás gálán műsorvezetőként Bősze Ádám zenetörténész avatta be a nézőket a Máltai Szimfónia rejtelmeibe, a zene közösségépítő és megmentő, sorsfordító szerepébe. A felzárkózó településeken a zeneoktatás a szociális munka egyik kiemelten fontos eleme eszköze, az élményalapú zeneoktatás hamar sikerélményhez juttatja a gyerekeket, a tehetségesebbek előtt pedig új utakat nyit meg.

A Fete-településeken zajló segítő-támogató munka alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét módszertana, amely folyamatos és aktív segítői jelenlétet vár el a településeken dolgozóktól. Ennek az állandó, odaadó, lelkiismeretes és áldozatos munkának elismerésére alapította a Máltai Szeretetszolgálat a Jelenlét díjat 2017-ben. A díjat szimbolizáló bronzplakettet Csíkszentmihályi Róbert (1940–2021) Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrász és éremművész alkotta, az emlékérem a jóléti erkély és a nyomor kapcsolatát ábrázolja. A 2023-as év volt az első, amikor két díjazott helyett már négyen vehették át a díjat, idén pedig ötre bővült az elismertek száma. A díjakat Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos és Lantos Szilárd, a Modellprogramok vezetője adta át.

A jelenlét-díjasok között ott van a kerecsendi Elekné Román Katalin, a Világítani Fogok Egyesület vezetője is.