Az egyik fő attrakció a tojáskeresés volt, amelyre Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referens szerint több mint száz család nevezett. Az egész faluban tizenhárom pontra kellett egy térkép segítségével ellátogatniuk a csapatoknak, itt pedig jelszóért cserébe engedték meg a tojásőrök a tojás megkeresését. A gyerekeknek meg kell fejteni a képrejtvényeket a kis noszvaji húsvéti állathatározóból, és teljesíteniük is kellett egy-egy feladatot. A társaságok bejárhatták az egész falut Síkfőkúttól a Farkaskőig. Ebben az évben volt egy speciális feladat is, hiszen el kellett zarándokolni az Imány-tetőre, a falu legmagasabb pontjára, ahol fotót kellett készíteni. Az egyes állomásokon nem csak tojást lehetett keresni, voltak foglalkoztató, ételkóstoló, vagy éppen állatsimogató programok is.