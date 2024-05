Horgászversennyel indult a bélapátfalvi gyermeknap a Gyári-tónál. Délután ismert mesefigurák vonták be őket a zene és tánc rejtelmeibe, valamint a helyi iskolásokból alakult együttes zenéjét hallathatták, de a néptáncosok is színpadra léptek. Nagyon élvezték a kilátogatók a habpartyt. A gyerekek játszva tanulhattak is, hiszen izgalmas fizikai kísérleteket is megnézhettek, sőt, részt vehettek bennük. Bélapátfalván sem maradhattak el a klasszikus programok, mint az ugrálóvár, az arcfestés és a szórakoztató kézműveskedés.