Június 5-én, díjkiosztóval zárult a Pedagógusképző Központ rajzpályázata. A felhívást idén először hirdették meg általános iskolások számára, melynek célja nem csak a közös alkotás öröme volt, hanem az is, hogy a Komplex Alapprogramban résztvevő intézmények illusztrációk segítségével bemutassák mit is jelent Élménysulinak lenni – írja az egri egyetem honlapján.

Díjazták a Mi Élménysulink rajzpályázat legjobbjait

A Líceum Kápolnájába érkezőket dr. Révész László, a Pedagógusképző Központ főigazgatója köszöntötte, aki elmondta, a rajzpályázattal egy régóta dédelgetett álom vált valóra, amely most sikeresnek is bizonyult, hiszen sok, inspiráló és kreatív rajz érkezett a zsűri elé. Hollóné Bódi Katalin, a PKK Komplex Alapprogram Országos Központ igazgatója kiemelte, szeretné, ha ez a kezdeményezés tovább folytatódna és még több iskolát be tudnának vonni.

A Mi élménysuli című rajzpályázatra az alsó tagozat kategóriában 9, a felső tagozat kategóriában pedig 10 pályamű érkezett, melyen 16 pedagógus és 142 tanuló dolgozott. Ezeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Gyakorlóiskola szakemberei, Egervári Júlia, Domoszlai Orsolya és Válóczi Krisztina értékelte. A Líceum Kápolnájában tartott ünnepségen arany, ezüst és bronzminősítéssel ismerték el az iskolások alkotásait, a díjazottak listája itt látható.