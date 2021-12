Egy év kihagyás után és a megszokottól eltérő helyszínen kerül sor a mai napon a hagyományos eseményre. Gyöngyös helyett ezúttal azért Heves a helyszín, mert a Dr. Fejes András Sportcsarnokban felújítási munkálatok zajlanak. Összeállításunkban sorra vettük a legfontosabb tudnivalókat.

Nekik segítenek

BARTUS TIBOR ÁLMOS. A hevesi fiú nyolcéves, és csak három volt, amikor először kórházba került bélproblémákkal. Vastagbélgyulladása miatt egy időre sztómazsákot kapott az oldalára. Később a ritka Langerhans-sejtes histiocytosist diagnosztizálták nála. Már kétszer műtötték, hogy a szeme mögötti részről szövetmintát vehessenek, először féléves, majd egyéves kemoterápiás kezelése volt. Minthogy most novemberben ismét szövetszaporulatot találtak, újabb műtét vár rá. Mindemellett krónikus ízületi gyulladása van, mozgása bizonytalan, az első osztályt csak magántanulóként kezdhette el.

„Egyébként életvidám és nagyon erős kisfiú. Egy igazi hős.” – írta Bartus Tibor Álmos édesanyja.

Bartus Tibor Álmos, Takács Boglárka és Kovács Kristóf Beküldött fotók Montázs: Heves Megyei Hírlap

KOVÁCS KRISTÓF. A 9 éves fiú így mutatkozott be a közösségi oldalon: – Ongán lakom. Alsózsolcán focizom, nagyon szeretem, az edzőm szerint ügyes is vagyok. Az utolsó edzésemen már nagyon fáradtnak éreztem magam, és fájdogált a fejem is elég gyakran. Május 14-én pénteken már úgy keltem fel, hogy nagyon fájt a fejem, anya adott gyógyszert, de semmi nem használt, majd egy kis alvás után minden kezdődött elölről. Amikor már annyira fájt, bejöttünk a miskolci gyermekegészségügyi központba, a sürgősségi osztályra. Vérvétel és négy órás várakozás után közölték anyáékkal, hogy leukémiás vagyok, és egymillió feletti a fehérvérsejt számom. Mindenki megdöbbent, mert ilyen magas számmal még nem találkoztak a miskolci orvosok. Így sajnos a magasabb kezelési besorolásba kerültem, ami minimum 12 hónap. Az egészben mégis az a legrosszabb, hogy apukámtól és a két testvéremtől távol kell lennem. De már a felén túl vagyok, meg fogok gyógyulni és híres focista lesz belőlem.

TAKÁCS BOGLÁRKA. A négyéves gyöngyösi kislányt már korábban is támogatták a rendezvény szervezői. Nagyon pici volt, amikor agydaganatot diagnosztizáltak nála, kemoterápia, műtétek, őssejt-transzplantáció következett. Hogy mindezek után végre elkezdhesse a fejlesztéseket. Akkor az anyukája azt mondta: – Most még csak a kis fenekén tud csúszni, még nem állt fel, kúszni sem tud. Nem tud darabosat enni, és mentális téren is nagyok a lemaradásai. Bízunk abban, hogy az egyetlen Bogikánk egyszer önálló életet élhet!

Cseri Tamás és Kapás Krisztián Beküldött fotók

Bogika az elmúlt két évben sok fejlesztést kapott, jövőre indul a rehabilitációja a Be­thesda kórházban, ahol minden remény szerint megtanul végre járni. Ez már csak azért sem lesz egyszerű, mert a kislány azóta egy genetikai vizsgálaton is átesett: üvegcsontúságot állapítottak meg. Ez nem csupán a csontokra, hanem a szívre, a bőrszövetekre, a fogazatra is kihat... Ám Bogika biztosan nem ijed meg ettől sem, ahogyan anyukája mondja: „Erős kiscsaj, mindent végigcsinál, küzd, akar és szépen fejlődik!”

Rajtuk az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány és a hevesi Mentőállomás szerepel a kedvezményezettek között.

A Csomós Tamás emlékteam csapata Beküldött fotók

Adománylicit

Sigér Dávid jóvoltából a teljes csapat által aláírt Fradi-póló, Cseri Tamásnak és Kapás Krisztiánnak köszönhetően dedikált Mezőkövesd-mez, Szoboszlai Dominik szignózta RB Leipzig-trikó és Lovrencsics Gergő Hajduk Splitben viselt dressze szerepel a felajánlott relikviák között, amelyet adománylicitre bocsátottak a válogatott labdarúgók. Ezen kívül a nyári Európa-bajnokság budapesti meccseinek játékvezetői által aláírt trikót is meg lehet vásárolni.

Visszatérnek a bírók

Az NB I.-es játékvezetők a torna történetének korai szakaszában felléptek már a rendezvényen, és most újra eljönnek keretükben a rendezvény ötletgazdájával, alapítójával, a gyöngyösi FIFA-bíró Farkas Ádámmal.

Támogatás a csapatoktól

Újként csatlakozó csapatként 100 ezer forintos támogatással segítik a rendezvényt az alábbi együttesek: NB I.-es játékvezetők. Zagyvaparti Aranyfácánok (Kovács Dávid vezetésével). Dermesztő (Jászfényszaru). Bezzegh Kert (Gyöngyös). Eger SE edzők-Titánium Alapítvány (Eger).

A megyénkbeli sípmesterek (fehér trikóban) futballistaként is megmutatják tudásukat Archív fotó: Czímer Tamás Forrás: Heves Megyei Hírlap

Kiemelt támogató

Pósfai Gábor régóta segíti a Focival a gyógyulásért jótékonysági tornát. Az osztrák Decathlon ügyvezető igazgatója magánemberként 200 ezer forintos adománnyal járult hozzá az adománygyűjtéshez.

Felvidéki fellépő

A dunaszerdahelyi stadionban is éneklő Valaskó Ferenc a Felvidékről érkezik Hevesre. Mint írta a szervezőknek: – Megmondtam, amíg tudok, erre a tornára megyek. Így aztán újra olyan előadótól szólhat majd a Nélküled című szám, akitől azt olyan sokan hallották már.

A nézők figyelmébe!

Védettségi igazolvány nélkül nem lehet belépni a csarnokba, a maszkot a lelátón és egyéb helyeken is viselni kell, ez alól csak az éppen futballozók kivételek.

A torna programja

DECEMBER 28., KEDD

A CSOPORT

8.00: Egri játékvezetők–Gyöngyösi játékvezetők

8.20: Nagyréde SC öregfiúk–Egri játékvezetők

8.40: Istenmezeje SE öregfiúk–Gyöngyösi játékvezetők

9.00: Nagyréde SC öregfiúk–Istenmezeje SE öregfiúk

9.20: Gyöngyösi játékvezetők–Nagyrédei öregfiúk

9.40: NB I.-es játékvezetők–Egri játékvezetők

10.00: Gyöngyösi játékvezetők–NB I.-es játékvezetők

10.20: Egri játékvezetők–Istenmezeje SE öregfiúk

10.40: NB I.-es játékvezetők–Istenmezeje SE öregfiúk

11.00: Nagyréde SC öregfiúk–NB I.-es játékvezetők

B CSOPORT

11.20: Bezzegh Kertcentrum–Zagyva-parti Aranyfácánok

11.40: Eger SE edzők-Titánium Alapítvány–Dermesztő öregfiúk

12.00: Csomós Tamás emlékteam–Bezzegh Kertcentrum

12.20: Zagyva-parti Aranyfácánok–Dermesztő öregfiúk

12.40: Csomós Tamás emlékteam–Eger SE edzők-Titánium Alapítvány

13.00: Dermesztő öregfúk–Bezzegh Kertcentrum

13.20: Zagyva-parti Aranyfácánok–Csomós Tamás emlékteam

13.40: Eger SE edzők-T. A.–Bezzegh Kertcentrum

14.00: Csomós Tamás emlékteam–Dermesztő öregfiúk

14.20: Eger SE edzők-Titánium Alapítvány–Zagyva-parti Aranyfácánok

HELYOSZTÓK

14.40: Elődöntő: A csoport 1.–B csoport 2.

15.00: Elődöntő: A csoport 2.–B csoport 1.

15.20: Bronzmérkőzés

15.40: Döntő

16.00: Eredményhirdetés, adományok átadása