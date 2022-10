– Sokat kaptam a focitól és ahogy tudom, ezt megpróbálom valamilyen formában visszaadni. Jó, ha az ember lelkiismerete megszólal és itt nem áll meg, hanem ez tettekben is megmutatkozik. Éppen ezért, amíg erre módom nyílik, minden évben megrendezzük ezt az összejövetelt – mondta Pócsik János a Juhász Testvérek Pincészetében tartott sportbaráti találkozón.

Csank Jánoshoz (balról) házigazdaként Pócsik János beszélt

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Noha hangulatfelelősként Dj. Barta Zsolt és a harmonikás, Szabó Ádám kiváló zenékről gondoskodott, az öregfiúk leginkább arra vágytak, hogy beszélgessenek egymással, miután megemlékeztek azokról, akik már nem lehetnek köztük.

– Ahogy tavaly, ezúttal is örömmel jött mindenki, sőt, akadtak újak is. Sajnos az is igaz, hogy egy év nagyon meglátszik már ebben a korban, vagyis a 60–70 esztendős korosztályban. Azonban ezt a tényt hátra hagytuk és inkább foglalkoztunk a viszontlátással, bízva abban, hogy 2023-ban ismét találkozhatunk – tekintett előre Pócsik János.

Szabó András, Forgó János, Bartha András, Benke Ferenc és Szűcs István

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap