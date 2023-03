– Az EÚK részéről az eredményességet illetően kiket lehet kiemelni?

– Minden indulónk kitett magáért, szinte nem is akadt olyan versenyzőnk, aki ne úszott volna legalább egy darab egyéni csúcsot. A kicsiktől a nagyokig mindenki extrát nyújtott, Volt olyan, aki még az előzetes elvárásokat is magasan túlszárnyalta és magam is elképedtem néhány úszás láttán.

A nagyobbak közül Szabó Lilla és Sós Borbála remekelt, mindketten újabb lépést tettek afelé, hogy a nyári korosztályos világversenyen képviseljék Magyarországot, Egert és az Egri Úszó Klubot.

Június végéig van idő a csapatba kerüléshez, de a lányok helyzete egyre jobb. Még januárban a 2. Eger Város Kupáját jelöltem ki „belsős” kvalifikációs versenynek a csapat számára arra, hogy az EÚK-ot kik képviselhetik majd az áprilisi felnőtt országos bajnokságon. Elég sok szempontot figyelembe véve a fejemben már megszületett az a fiatal csapat, amely a kaposvári ob-n egri színekben szerepel. Sajnos az elmúlt évekkel ellentétben éremesélyünk egyáltalán nincs, erős utánpótlás versenyzőink számára a B-döntők elérése a realitás, az A-döntők messze vannak. A fő célt a tapasztalatszerzés jelenti fiatal úszóinknak.

– A hazai válogatottak és a külföldi indulók jóvoltából nívós gárda alkotta a mezőnyt. Meglepetést szolgáltatott valaki?

– Mindenki hozta a kötelezőt, ha jól tudom, dr. Sós Csaba szövetségi kapitány is elégedett volt a látottakkal.

Otthon járt a kapitány – Az utánpótlás kimagasló jelenlétéről elég annyit megemlítenem, hogy a felnőttek előtti három korosztállyal, az ifikével, a serdülőkével és a még kisebbekével együtt minden számban négy döntő volt, s igazából ez volt az első idei versenyük az edzőtáborok között – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, dr. Sós Csaba a szülővárosában rendezett versenyről az utanpotlassport.hu-nak.

A szülői közösség ismét nagyon kitett magáért

– Az edzői, versenyzői és sportvezetői visszajelzések alapján milyen mérleget vontak?

– Minden a legnagyobb rendben zajlott, szerencsére a nagyobb technikai üzemzavarok elkerültek bennünket és a programban is tudtuk tartani a tervezett időrendet. Maximálisan elégedett vagyok a szervező és rendező stáb munkájával, hozzáállásával és precizitásával. Hasonlóan az előző évi versenyhez képest, mindenki úgy távozott, hogy jövőre is itt akar lenni. Számunkra ez a legjobb visszacsatolás, hogy szeretnek Egerbe járni az ország minden pontjáról.

Török Zoltán nagyon elégedett volt a tanítványaival

A dicsértet hangján – Ahogy az elismert szakportál, a swimswam.com beszámolt az egri rendezvényről, úgy az indulók egy része (Győri Úszó SE, Budaörsi SC, Békéscsabai Előre Úszó Klub) is méltatta a 2. Eger Város Kupája versenyt, amelyen a házigazda egylet 29, a Hatvani Úszó Klub 14, a Parafa Úszó Klub 11, az Egri Vízilabda Klub pedig négy indulóval képviselteti magát.

