„Patak” az utóbbi három mérkőzésen duplázott, előzőleg pedig egy-egy gólt szerzett, így tavasszal mindössze a Heves ellen 1–0-ra megnyert meccsen nem volt eredményes. Az FSC 17 bajnoki összecsapáson elért 52 gólja közül 20 fűződik a nevéhez, amivel vezeti az I. osztály góllövőlistáját. A második helyen az éllovas Gyöngyösi AK 20 éves karmestere, Márkus Marcell áll 18 treffeléssel.

– Színvonalas mérkőzésen, jól szervezett csapat ellen az első félidőben mutatott jó helyzetkihasználásnak köszönhetően sikerült itthon tartani a három pontot.

A szünet után is akadtak ziccerek, amelyek egy része kimaradt, de úgy néz ki, hogy ez most belefért. Bízok benne, hogy tovább tudjuk vinni ezt a formát. Ugyanígy megyünk tovább, edzünk, dolgozunk, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég – mondta Pataki Viktor.

A második és a negyedik helyen álló két gárda párharcát gyorsan dűlőre vitte a Bódis Barna vezette hazai társulat. Arról, hogy a tavasszal hatodik mérkőzésén hatodik győzelmét aratott gárda sikere minek tulajdonítható, így fogalmazott a szakvezető.

A gyöngyöshalásziak részéről Labancz Róbert a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy a helyzetkihasználással gondjaik akadnak. Nos, ez a hiányérzet a füzesabonyi meccset követően sem tűnt el a vendégektől.

Az éllovas Gyöngyösi AK képviselői is olyan Füzesabonyt láthattak, amely ezúttal teljes mértékben igazolta, hogy joggal pályázik a bajnoki címre, amelyben a legnagyobb riválisának a GYAK számít. Ősszel a mátraaljaiak 4–1-re győztek az FSC-nél, ám ahogy akkor más arcát mutatta a házigazda, a nagyszombati derbi során már azt is üdvölhették a nézők, hogy hamarosan fedett lelátóval bővül a sporttelep. Az eddigi széksorokat a klubépület teraszára helyezték át, az új nézőtéri rész a felszabadult területre kerül. Eközben gondoltak a VIP-vendégekre is.