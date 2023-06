Becskei Zoltán elmondta, lehet normát, a fiataloknak ÉLŐ-pontot szerezni. Az A csoportban magas pontátlag van, bíznak abban, hogy jó meccsek lesznek. Többek között nagymester is játszik, de több mint tizenöt címviselő van a mezőnyben, magas a díjazás, a lehetőség adott mindenkinek, hogy játsszon. Kiemelte például Vladimir Ohotnyikot, aki volt szenior világbajnok, de több ukrán sakkozó is van, akikkel korábban találkozott már versenyeken, most is bízik benne, hogy játszik velük. Ő maga is szeretne minél több pontot szerezni, 6-6,5 ponttal elégedett volna, de nagyon erős a mezőny. Idén saját elmondása szerint közepesen teljesített, igyekezett megtenni a tőle telhetőt, a Bódi Tamás Emlékversenyen harmadik lett. Köszönetet mondott Deli Károlynak is, aki el szokta vinni versenyekre.