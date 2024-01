– Ötven riválist utasított maga mögé a Smile Darts Clubban rendezett versenyen, vagyis a mosoly joggal ülhetett ki az arcára...

– Így is történt, nagyon örülök a sikernek, annál is inkább, mert ez pályafutásom eddigi legjobb eredménye – válaszolta Koczka Péter. – Habár ez még csak az első forduló volt, minden erőmmel arra törekszem, hogy az év végére az összesítésben is az élcsoportban lehessek. A magyar mezőny minden évben egyre erősebb, ezúttal is láthattunk nem kevés 180-as dobást. Sok fantasztikus játékos versenyzett, ezért különösen büszke vagyok rá, hogy sikerült megnyerni a viadalt.

– Rögös vagy egyenes út vezetett az csúcsra?

– Az elődöntőben 3:0-s hátrányból tudtam felhozni magam, és elég fáradtam indultam neki a végső küzdelemnek. A döntőben életemben másodszor találtam szemben magam Sepsi Ádámmal. Fantasztikus játékos, aki 2021-ben elnyerte a serdülőkorosztály bajnoki címét. Már sok tornát nyert meg, a mezőny kiemelkedő alakja, így, mint az első találkozásunkon is, az esélytelenek nyugalmával indultam neki a meccsnek, habár édesanyám azzal biztatott, hogy mindenki legyőzhető. Azt sem tudtam, hogy négy vagy öt nyert legig tart a párharc, csak a tapsból jöttem rá, hogy itt a vége. Teljesen kikapcsoltam a mérkőzés alatt, csak a saját dobásaimra figyeltem. Utólag tudtam meg azt is, hogy Ádám egyetlen leget sem nyert.

Érzékeny pont Az ADDC másik indulójaként Juhász Ágoston éppen győztes klubtársával szemben búcsúzott a küzdelmektől.

– „Ágó” nagyon tehetséges játékos, mindössze egy évvel fiatalabb tőlem. Amiben lehet, támogatom, így volt ez most is. Ezért különösen érzékenyen érintett, hogy a legjobb 16 között összehozott bennünket a sors, vagyis egymás ellen kellett játszanunk. Egész nap szuperül teljesített, megnyerte a csoportkört is, így nagyon rosszulesett, hogy miattam kellett befejeznie az aznapi játékot – mondta Koczka Péter.

– Ettől jobb évkezdést aligha remélhetett, de milyen volt a 2023-as esztendő?

– Tavalyelőtt indultam először és utoljára ezen az országos versenyen, mivel 2023-ban nagyon sűrű lett volna a program az iskola és a zongoraórák mellett. Tavaly kezdtem ugyanis a középiskolát, a Szilágyiba járok. Vagyis 2023-ból kimaradt az egyéni országos versenyzés, idén azonban újult erővel indultam neki a szezonnak. Az előző évben csak az Agria Dragons Darts Club által szervezett eseményeken szerepeltem egyénileg, illetve kipróbáltuk magunkat az országos csapatbajnokságon is. Örömmel fogadtam, hogy benne lehettem, és idén is benne lehetek a gárda keretében. Összesen mintegy húsz egyéni tornán mérettem meg magam. A csapatbajnokság négy alkalomból állt. Ezek közül legértékesebbnek természetesen a négy egyéni első helyem mondanám, de a csapatban történő versengés is nagyon közel nőtt a szívemhez.

– Hogyan alakul az idei versenyprogram, mennyire lesz sűrű a naptár, vagy mi az, amit egyáltalán vállal?

– Határozott tervem volt elindulni az idei országos utánpótlás-versenysorozaton, ezenkívül továbbra is szeretnék az ADDC által szervezett versenyeken részt venni. Tavalyelőtt ki kellett hagynom az utolsó két fordulót, és ezzel együtt is a hatodik helyen zártam a sorozat végén. Idén szeretnék beleférkőzni a top hármas mezőnybe. A hat fordulóból álló Utánpótlás Nemzeti Bajnokság következő fordulóját február 17-én rendezik, míg az utolsó játéknapra szeptember közepén kerül sor. A következő verseny a klubom által szervezett torna lesz Egerben, majd a csapatbajnokin is indulok február elején szintén itt, a szülővárosomban.

A legjobb négyben Koczka Péter (balról a második) volt a legjobb

Forrás: Magyar Darts Szövetség

– Az eredmények azt mutatják, hogy a fejlődése töretlen. Ön is így érzi?

– Szerintem a lehető legjobb irányba fejlődök. Rengeteg támogatást kapok a családomtól és klubtársaimtól, ennek pedig most érzem csak igazán az erejét. Ez annak is köszönhető, hogy a klubban javarészt felnőttekkel, tapasztalt játékosokkal versengek. Persze sok energiát fektetek a gyakorlásba. Igaz, minden nap nem jut időm dartsozni, sőt, előfordul, hogy egy hétig sem tudok a tábla elé állni, de majdnem az összes szabadidőmet gyakorlással töltöm. Másképp aligha jött volna össze a budapesti győzelem.