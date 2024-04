UVSE–DIGI-EGER

Budapest, Hajós Alfréd Uszoda, szerda, 19.00. Élőben: UVSE Vízilabda Tv Youtube csatorna. V.: Kun, Debreceni.

– A playoff teljesen új bajnokságot jelent, ahol a legjobb négy csapat játszik a bajnoki címért és az érmekért – mondta az egriek vezetőedzője, dr. Sike József a klub honlapjának. ˜

– Ez olyan helyzet, ami nem általános bajnoki mérkőzéseket jelent. A szlogenem, hogy ott és akkor! Javítani nem lehet, itt most ott és akkor a jobbik csapat zsebeli be a sikert. A lebonyolítást tekintve az olimpiához hasonlít. Bármi megtörténhet, ezt tavaly bebizonyítottuk. Nagyon készülünk az elődöntőre, tiszteljük az UVSE gárdáját, megérdemelten nyerte az alapszakaszt és a Magyar Kupát, továbbá nemzetközi szinten is letette a névjegyét. Szinte minden játékosuk felnőtt vagy utánpótlás válogatott.