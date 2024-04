MARSHALL-ASE–BESENYŐTELEK SC 5–2 (2–0)

Andornaktálya, 100 néző. V.: Lucián János (Törtei M., Pápista M.).

ASE: Bajzát D. – Kollár B., Jakab Á., Pelyhe Cs., Kálmán J. (Szecskó M., 77.), Sebe A. (Nagy V., 77.), Megyeri T., Pelyhe K. (Juhász L., 85.), Palaticzky Á., Marsa E., Csikos M. (Mészáros B., 85.). Edző: Kovács Zsolt.

BESENYŐTELEK: Bercsényi B. – Utasi B. (Szabó D., 88.), Szabó Á. (Vámosi R. (63.), Kiss M., Dalnoki G. (Póka T., 88.), Csala A. (Kiss P., 74.), Kovács Á., Radócz Á. (Farkas L., 74.), Pálfalvi A., Mester T. (Ragó T., 63.), Tarnóczi V. Edző: Tóth László.

GÓL: Palaticzky Á. (10., 33.), Kálmán J. (56.), Marsa E. (74.), Szecskó M. (92.), ill. Dalnoki G. (48., 83.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Utasi B., Dalnoki G.

KOVÁCS ZSOLT: – Fegyelmezett, taktikus játékkal megérdemelt győzelmet arattunk. Újra érezzük a győzelem ízét.

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Hibát hibára halmoztunk, amiért a hazaiak könyörtelenül megbüntettek bennünket. Teljesen megérdemelt a hazai siker.

EGERSZALÓK SE–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT 6–0 (4–0)

Egerszalók, 70 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Lovas N., Juhász Á.).

EGERSZALÓK: Bényei R. – Füzik B., Sugár T. (Fükő D., 56.), Halász M. (Nagy P., 71.), Halász D., Gallik G., Kvetkó B., Póczos B., Gyóni M., Montvai T., Farkas D. Játékos-edző: Montvai Tibor.

BÉLAPÁT: Ferencz Á. – Lélek L. (Varga Sz., 85.), Trenka D., Bocsi G., Liktor B. (Mező R., 62.), Vona Cs., Boros O., Ambrus B., Berecz B., Bársony D. (Fernandes-Nádudvari D., 77.), Molnár R. (Szabó Cs., 46.). Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Sugár T. (23.), Gallik G. (26.), Halász M. (30.), Montvai T. (41.), Halász D. (70.), Fükő D. (76. - 11-esből).

JÓK: Füzik (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Ferencz Á., Berecz B., Ambrus B., Lélek L.

MONTVAI TIBOR: – Nekünk is több hiányzónk volt, de úgy láttam, hogy a bélapátfalvaiak is ezer sebből véreztek. Nekünk nyerni kellett és ez magabiztosan sikerült is. További sok sikert a Bélapátnak!

HORVÁTH TAMÁS: – Megmérettettünk, és könnyűnek találtattunk. Küzdeni tudásból, akaratból és játékból is leckét kaptunk. Gratulálok a hazaiaknak!