– A keretből többen már a felnőttcsapatban is bemutatkozhattak, sőt fontos szerepet töltenek be. Az, hogy hétről-hétre a felnőttek között is tapasztalatot szereznek, edzőnek erősödnek egyértelműen megmutatkozik az utánpótlás mezőnyben. Az elsőséggel jogot szereztünk a II. osztályban való szereplésre, amivel szeretnénk is élni – fogalmazott Tamás Tamás.