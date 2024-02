"[...]Fedezze fel a természet közelében elrejtett gyöngyszemet csupán 8 kilométerre Gyöngyöstől!

Ez a két szintes ház a Mátra szívében, a Kopasz-hegy lábánál fekszik, stabil alapokon. A szakavatott tulaj saját keze által épített pince és arra emelkedő ház szerkezetileg kiváló állapotban van. Ideális választás egy kellemes hétvégi kikapcsolódáshoz vagy akár életvitel szerű tartózkodáshoz.

##Ház

A beépített terasz multifunkcionális, szolgálhat előszobaként vagy étkezőként.

A nappaliban található kandalló meleget és hangulatot biztosít a hűvösebb estéken.

Az alsó szinten egy praktikus fürdőszoba található wc-vel és zuhanyzóval.

Az ingatlan vízellátásáról ásott kút és hidrofor gondoskodik.

Csigalépcső vezet fel az emeletre, ahol egy üveggyapottal szigetelt tetőtéri szoba található, melynek ablaka csodás kilátást nyújt.

##Telek

A mellékelt garázs biztosítja gépjárműve biztonságát.

Az ingatlanban ipari áram is rendelkezésre áll.

A hátsó kertben kerti szerszámoknak is helyet adó 22 nm-es tároló található.

Igényesen kialakított kerti toalett is épült.

##Egyéb

Víz és villany bekötve, gáz és csatorna nincs.

A fa nyílászárók árnyékolóval vannak ellátva.

A telek zártkerti, földhivatali rendezésre vár.

Szennyvíztárolásra egy 2,5 köbméteres tartály szolgál.

##Extra

A pince mellett épült kemencében saját dagasztású kenyerét is megsütheti.

A kemence melletti füstölőben pedig akár kolbászt vagy sajtot is füstölhet.

Ha szeretné személyesen is megtekinteni ezt a különleges ingatlant, ne habozzon, vegye fel velem a kapcsolatot![...]"

