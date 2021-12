Sokkoló fényképet osztott meg magáról a Margaux Pinot cselgáncsozó, aki Tokióban olimpiai bajnoki címet nyert. Azt állítja, hogy élettársa – aki egyben edzője is –, Alain Schmitt súlyosan bántalmazta. A 27 éves judoka elmondása szerint Schmitt többször is megütötte november 27-én, majd a fejét a padlóba verte, végül fojtogatta is.

A 38 éves Schmittet előállították, ám érthetetlen módon azonnal szabadon engedték, Pinot pedig erre reagálva posztolta a róla készült felkavaró fotót – írja az Origo.

Inzultált, megütött, majd többször is beleütötte a fejemet a padlóba. Fojtogatott is

- íra a sportoló hölgy.

Több sérülést is elszenvedtem. Többek között eltört az orrom, ami azt jelenti, hogy minimum tíz napig nem tudok dolgozni

- árulta el a megvert nő.

Pinot élettársa és edzője, a 38 éves Alan Smith ugyanakkor tagadta a vádakat: annyit mondott, hogy a sérülések a sok edzés miatt keletkeztek. A férfit bizonyíték hiányában már ki is engedte a rendőrség.