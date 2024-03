A 42 éves Alonso eddigi eredményei magukért beszélnek, és bár edzőként a Leverkusen az első komoly munkája, előtte is volt már jelentős sikere, még ha alacsonyabb szinten is: a Real Sociedad B csapatát hatvan év után feljuttatta a spanyol harmadosztályból a második vonalba – írta meg a Magyar Nemzet. Ugyanakkor edzőként nem mondható tapasztaltnak, mindössze 52 Bundesliga-meccs van a háta mögött. Ha viszont az a kérdés, hogy Xabi Alonso mekkora hatást váltott ki a Bayer Leverkusen edzőjeként, akkor elég csak megnézni, honnan indult és hol tart most a csapattal.