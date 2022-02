Alig kezdődött el a Sanremo-i dalfesztivál, máris botrányoktól hangos. A rendezvény idén is a blaszfémia és az ideológiai csatározások kirakatává vált, ahogy már a korábbi években is – írja a Magyar Nemzet.

Kedd este Achille Lauro énekes lépett az Ariston színpadára Vasárnap című dalával. Mutatványa végén a katolikus szentséget idézve egy kagylónyi vizet öntött a fejére szimbolikusan megkeresztelve önmagát. A Vatikán azonnali tiltakozott. „Elég a blaszfém tartalmakból”- üzenték a pápai államból.

Gianfranco Ravasi bíboros a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke dörgedelmes üzenetet tett közzé Twitter fiókjában. „A keresztség szentsége Isten legszebb, legmagasztosabb adománya. A kegyelem, a felkenés a megvilágosítás, a halhatatlanság, az újjászületés szimbólumai, a legértékesebb dolog a kereszténység számára - írja Ravasi bíboros. A felháborító jelenet láttán azonnali tiltakozó közleményt bocsátott ki Antonio Suetta Ventimiglia - San Remo püspöke is. Az egyházmegye vezetője a korábbi évek botrányaira hivatkozva még a dalfesztivál elkezdése előtt felszólította szervezőket, fellépőket és műsorvezetőket a katolikus hagyományok tiszteletben tartására. Szavai azonban süket fülekre leltek.

A provokáció és a blaszfémia idén sem hiányzik az Ariston színpadáról.

Szomorú és szégyenteljes képsorokkal nyit a 2022-es olasz dalfesztivál is, amelynek egy ideje bevett szokása a közszolgálati televízió képernyőjén megszégyeníteni a keresztény szimbólumokat

- tette közzé szerda reggel tiltakozó közleményét Ventimiglia. Már a legelső énekes fellépésében meggyalázta, nevetség tárgyává tette a katolikus hitvilág számára kiemelkedő fontosságú szentséget. A gospel kórus és a dal címe (Vasárnap) egyértelmű utalásokat tett az Úr napjára, melyet a keresztények számára a feltámadás napja. Mindezt a jóízlést sértő gesztusok kíséretében vitte színpadra. Művészi talentumok hiányában a botrányos provokációkon keresztül éri el, hogy közbeszéd témája lehessen. A püspök azt is hangsúlyozza közleményében számos megsértett hívő nevében is szól, akik kénytelenek elviselni a hitük ellen elkövetett folyamatos támadásokat. Szerinte a köztelevíziónak nem szabad hasonló helyzeteket teremtenie és megengednie. A főpásztor tiltakozásában felhívta a figyelmet arra a veszélyre is, hogy a fellépők provokatív magatartása helytelen mintát közvetít a fiatal nemzedékek számára.

Tisztában vagyok azzal, hogy az egyengondolkodástól átitatott média figyelmen kívül hagyja szavaim, de biztos vagyok abban, hogy tiszta szívű és bátor hívek ellenállnak a kereszténység elleni aljas támadásoknak

- zárta közleményét a főpásztor.

Szégyenletes - jegyzi be Twitter fiókjába Lucio Malan, az Olasz Testvérek párt szenátora, hangsúlyozva, hogy az istenkáromló tartalmat az állampolgárok által finanszírozott köztelevízióban sugározzák. „Achille Lauro a keresztség szentségét gyalázza, miközben a gospel kórus Alleluját énekel. Ők azok, akik tiszteletet és elfogadást követelnek” - utal az ellentmondásokra Malan szenátor.

A Sanremo-i dalfesztivál embertelen ideológiák, a drogfogyasztás és a gender propaganda kirakatává vált az elmúlt évek során

- kommentálja Simone Pillon a Liga szenátora az eseményt. Az Ariston színpadán a műsorvezető Amadeus oldalán felvonuló női ikonok között egy női ruhába öltözött férfi, Drusilla Foer (Gianluca Gori női alteregója) is megjelenik. A kettős személyiség az LMBTQ-jogokért vívott csaták szimbolikus alakja, aki már többször is felszólalt az azonos neműek házasságáért és az egynemű családok örökbe fogadásáért. A kannabisz legalizálásáért kampányoló Ornella Muti színésznő is tiszteletbeli vendégként jelenik meg a neves eseményen. Felszólalásában azt állította, hogy az illegális kábítószerkereskedelem és a nehéz drogokhoz felhasználásának visszaszorítását eredményezné a kannabisz házi termelésének és használatának engedélyezése. „Fogalma sincs miről beszél, hatalmas butaságokat állít” - kommentálja a Hajrá Olaszország szenátora Maurizio Gasparri.