Arra a kérdésre, hogy a beavatkozás célja Orbán Viktor megállítása volt-e, Larry C. Johnson úgy reagált: igen, azért, hogy vereséget szenvedjen, amit Amerika egyebek mellett Orbán ellenfeleinek a pénzelésével igyekezett elérni. Azon felvetésre pedig, hogy ezek szerint a CIA képes érdemben befolyásolni külföldi országok választásainak az eredményét, közölte: ráadásul nem is a titkosszolgálat avatkozott be, hanem az amerikai külügyminisztérium.

Még csak nem is igyekeztünk leplezni a szembenállásunkat

– hangsúlyozta a volt CIA-elemző.

Johnson szavainak tükrében áll össze igazán a kép azzal kapcsolatban, amit Márki-Zay Péter, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje mondott tavaly december 2-án az Átlátszó podcastbeszélgetésében az A4D adománygyűjtéséről és a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetőjeként tett amerikai látogatásáról. Az utazást Kész Zoltán – az MMM elnökségi tagja – szervezte Korányi Dávid segítségével 2019 májusában, azzal a céllal, hogy támogatást gyűjtsenek az Egyesült Államokban.