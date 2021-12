– Amikor szeptemberben Csepelen játszottunk, az NB I/B-ben még teljes mértékben első bálozónak számított a házigazda, ezért is gondolom úgy, hogy másabb találkozóra számíthatunk a visszavágó alkalmával – fogalmazott az ESC edzője, Zsadányi Sándor. – Bár azóta sem tudtak nyerni a csepeliek, az elmúlt három forduló eredményei mutatják, kezdik felvenni a másodosztály ritmusát. Erre hívtam fel a lányok figyelmét is a heti videózások során. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésünk, illetve a tabella alapján nem adják oda előre a két pontot. Ezt a mérkőzést is végig kell melózni. Szerencsére már Kiser Panna és Szecsődi Laura is vállalni tudja a játékot, vagyis javult a helyzetünk.