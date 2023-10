Az állami tévé Delta című egykori magazinjának az elején Kudlik Júlia mindig elmondta, hogy a tudomány és technika világának újdonságairól értesülhet a kedves néző, ha megtekinti a műsort. A fejlődés megállíthatatlan, állapíthatta meg hazánk lakosságának jelentős része, amikor a műsorvezető elköszönése után magában vagy a családtagok számára összegezte a látottakat.

Nem tudom, segítette-e a Delta a magyarokat abban, hogy még jobban értsenek mindenhez, vagy már akkoriban sem akadt olyasmi, amihez ne konyítottunk volna. A műsor szerkesztői gyaníthatták, hogy az agysebészet, a genetika, az űrkutatás, a robotika témakörében talán lehet fogást találni a szakértő nézőn, ezért inkább ezekre a területekre koncentráltak, de például a sport világát hanyagolták. Abban nem lehetett újat mutatni nekünk. Az átlag magyar széles látókörűségére mi sem jellemzőbb, mint hogy az edzés­elmélet, a sportorvoslás, a táplálkozás épp úgy tudásának spektrumán belül van, mint például a sportpszichológia. Ezért van az például, hogy

minden hobbifutó nem hogy tanácsokat tud adni, hanem komplett sportéletviteli kalauzzal képes szolgálni sporttársainak.

Hibapont persze nem csak a totókulcsban van, így nincs az a futótárs sem, akiről ki ne derülne, hogy szakértői pályafutása valamiért a saját sport­eredményei alapján nem értelmezhető.

Mi, hobbifutók az egykori Delta-nézőkhöz hasonlóan naprakészek vagyunk a tudomány és a technika újdonságaival kapcsolatban. Legyen szó izotóniás italról, energiagélről, fehérjeszeletről, a testtömeghez és a terhelés nagyságához mért adagolásról, vitamin- és ásványianyag-bevitelről, mindannyian tudjuk a tutit. Azt is akadémiai székfoglalni tudja bármelyikünk, hogy mennyi és milyen intenzitású edzés kell a jó eredményhez és a sérülésmentes versenyzéshez. Fájó térddel, begyulladt Achilles-ínnal, meghúzódott combizommal is megingathatatlanul továbbadjuk a tudást. Ahogy eléhezve, szomjúsággal küzdve is látjuk, hogy balga sporttársaink nem fogadták meg a tervszerű frissítésre és jó erőbeosztásra vonatkozó tanácsokat.

Sportpszichológiai alapvetés, hogy a hobbifutó nem tanul sem a más, sem a saját kárán. Bizonyára a magabiztos szaktudása akadályozza ebben.

Mondanom sem kell talán, hogy a szakértő hobbifutó naprakész a kompressziós ruházattal, a cipők párnázottságával, a sport­órák funkcióival is. Világos képe van arról, hogy a technika fejlődése révén egyre jobb futóvá válhat. Mármint bárki más, akinek ezt be tudja mesélni.