Ha bokszolni támad kedvünk, akkor irány a ring, amihez már valósághű VR bokszkesztyűt is találhatunk, és még jobban beleélhetjük magunkat az ütésekbe. Ha táncolni vágyunk, irány a parkett, ahol saját virtuális edzőnk is lehet, aki segít formába lendülni. Sőt, akár egy szobabiciklin, vagy evezőgépen ülve is egy tengerparti úton találhatjuk magunkat, ahol valljuk be őszintén, kellemesebb tekerni és evezni, mint a saját nappalinkban. A VR fitnesznek köszönhetően javul az állóképesség, az izomzat erősödik és kellő kitartással a mérleg is egyre kevesebbet mutathat. Ha pedig már aktív VR sportolóvá váltunk, vagy csak szeretnénk magunkat még nagyobb kihívások elé állítani, akkor kifejezetten VR fitneszhez fejlesztett kiegészítőkkel, például kontrollersúlyokkal fokozható tovább a terhelés.

Néhány izgalmas VR fitnesz applikáció:

Les Mills bodycombat – Egy igazi kiadós edzés a világ vezető fitneszvállalatától.

FitXR – Aerobik és tánc a csoportos órák energiájával, mégis az otthonod kényelmében.

The Thrill of the Fight – A VR boxolás atyja. Feszültséglevezetésnek sem utolsó!

Creed – Olyan érzés, mintha egy videojátékkal játszanánk, de úgy éget, mint egy edzés.

Beat Saber – Egy szívdobogtató VR-ritmusjáték, ami semmihez sem hasonlítható.

Synth Riders – Egy kicsit akció, egy kicsit tánc, egy kicsit ritmus, és nagyon zene!

Ha szeretnénk látni egy igazán motiváló történetet, érdemes megnézni a túlsúllyal küzdő Chesney Mariani útját, akinek túlzás nélkül állíthatjuk, hogy tényleg megváltozott az élete a VR fitnesznek köszönhetően: