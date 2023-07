Első könyve, az Art of Deception, 2002-es megjelenésének első hónapjaiban bestseller lett. 2003-ban létrehozta biztonsági tanácsadó cégét, a Mitnick Security-t, és hackelési képességeit előadóként és biztonsági tanácsadóként hasznosította.

2005-ben újabb könyvet adott ki, The Art of Intrusion címmel, amely ismét bestseller lett.

További két könyvet adott ki, az egyiket 2011-ben, „Ghost In The Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker” címmel, amelyet William L. Simonnal közösen írt, egy másikat pedig 2017-ben, „The Art of Invisibility: How to the World's Bigfeches Big Sacker: How to A World” címmel. Publikált az online biztonságról és arról, hogyan lehet „láthatatlanná” válni az interneten. Több műve magyarul is olvasható.

Csatlakozott a KnowBe4 kiberbiztonsági céghez, majd biztonsági tanácsadóként szerződött a világ néhány óriásvállalatával, köztük a Microsofttal, a FedEx-szel, a Toshibával, a CBS-sel, az IBM-mel és a Lockheed Martinnal.

Évtizedeket ülhetett volna cégek feltörése miatt, velük szerződve pedig szórakozásból és a nagy fizetésekért tette ugyanazt. Persze a börtön, az FBI haragja, a „Free Kevin” mozgalom, meg a New York Times címlapjai nélkül nem lett volna belőle legenda.

Július 16-án, 59 évesen meghalt, miután több mint 14 hónapig küzdött a hasnyálmirigyrákkal. Felesége, Kimberly első gyermekükkel várandós.