Van élet a Google nélkül? Kipróbáltuk az új Huawei-t

Kétségkívül a Huawei P40 Pro az egyik legjobb, fotós szempontból meg talán „a” legjobb okostelefon ma a piacon. A gyakorlatban most azt néztük át, mire megy a felhasználó a megszokott Google appok nélkül.

Felesleges lenne megismételni a készülék kiugró hardveres paramétereit, amelyekről beszámoltunk már a bemutatójakor. A kameráját sem elemezzük újra, változatlanul a legjobbnak minősül a a DxOMark tesztjén, s ami a dizájnt, vagy a kijelzőjét illeti, továbbra is a mezőny egyik legszebb darabja.

Kíváncsiak voltunk, a dobozából kivett Huawei P40 Pro-val a köznapi használatban mit tud az ember kezdeni a Google, azaz a Gmail, a Play Áruház, a Térkép és társai nélkül. Bár a kezünk ügyében volt egy régebbi Huawei, nem klónoztuk a programokat,

beszámolónk a teljesen tiszta telepítésről szól.

Még a fiók sem a régi

Új androidos okostelefon beüzemelésekor a megszokott rutin beírni a Google-fiók azonosítónevét és jelszavát, erre szinkronizálnak a névjegyeink, a programjaink, elérhető minden előzetesen megvásárolt alkalmazás.

Bár előre tudjuk, hogy ezúttal ez elmarad, mégis szokatlan érzés csupán a Huawei-fiókot beizzítani, ami ugyan szinkronizál a régebbi Huawei mobil adataival, de ez nem éppen kifogástalanul megy végbe. Miközben például a Jegyzet az utolsó betűig megjelenik a P40 Pro-n, a régi névjegyek – tán egy gondatlan korábbi szinkronizálás miatt, nem tudni –, teljesen véletlenszerűen jelennek meg. Úgy fest, célszerűbb lenne előbb kimenti az elődből valamilyen névjegyformátumban, s azt kézzel tenni az új készülékbe.

Minden gyors, kifogástalan, kézenfekvő: indítsuk el a megszokott alkalmazásokat.

Nincs, illetve van, de nem úgy

A gyárilag telepített böngésző – neve: „Böngésző” – helyett jobb lenne a megszokott Chrome és a Firefox, amik persze nincsenek a készüléken. A Google Play nyilván elérhetetlen, megnyitjuk az egyre bővülő, sok magyar appal is felszerelt AppGallery-t, ami a Play áruházat hivatott pótolni, de ott sincs egyik sem.

Ekkor jön be segítségként a lássuk be, kissé szokatlan megoldás, a MoreApps.

Ez nem is igazán app, hanem egy úgynevezett gyűjtőalkalmazás, amely megmutatja a felhasználóknak, hogy a neten honnan szerezhetik be legegyszerűbben a hiányzó alkalmazásaikat.

Magyarul: megtakarítja nekünk a kerülő utakat, amin eljuthatunk az amúgy tiltott Google, vagy az egyszerűen Huawei-re (HMS-re, azaz a Huawei Mobile Servicesre) még nem adaptált alkalmazásokhoz vezető utat. A nem éppen legális, de nagyjából járható utat.

Hogyan használjuk a MoreApps-ot?

Bátran. Mintha csak egy alkalmazásboltban lennénk, beírjuk a keresett app nevét, bökünk a találatra, s az majd megmondja, honnan szerezhető be a kívánt program. Van, amikor több ötlete is támad, s akad, hogy csak egy hasonló Huawei appot tud a figyelmünkbe ajánlani.

Ami a Google Chrome-t, meg a Firefoxot illeti, az APKPure kínálkozik általa megoldásként.

A móka egyfelől nosztalgikus érzeteket ébreszt, mert az okostelefonozás hőskorában, mikor garanciát eldobva rootoltuk a mobilt, hasonlóképpen szereztük be a szükséges appokat, másfelől viszont az az érzésünk, hogy az átlagfelhasználónak ma már idegen az efféle hackelés: az okos „beszerzések” megmaradtak a kockáknak.

Arról már nem is beszélve, hogy az APKPure-ből letöltőket nem segíti a Google (messze nem tökéletes, de mégis létező) ellenőrzési rendszere,

nagyjából csak a jószerencséjükben bízhatnak, hogy korrekt, vírusmentes apphoz jutnak-e

a MoreApps szíves közreműködésével.

Google Drive nincs, de van Google Fotó meg Google Térkép webes változatban. Utóbbiba bejelentkezni nem lehet, de navigálni így is hajlandó: működik. Kevesebb baj van a közösségi megoldásokkal: a Facebook amúgy is jobb (könnyebb) webes változatban, simán felmegy a mobilra, miként a facebook Messenger is.

Persze nincs Google Feed: igaz, a Google-lal baráti viszonyban lévő Samsungokon sem lehet egy balról jobbra simítással előcsalogatni a hírfolyamát. Helyette van Bing és Microsoft hírek.

Pórul jár, aki évek alatt szorgalmasan vásárolta a fizetős alkalmazásokat: az egyenként olcsó, 300 és 1000 Ft közötti appok sok vásárlás után egészen csinos összeget tesznek ki, de

mind mennek a levesbe, mert a Play áruház elérhetetlen.

A zárt rendszer csapdája

Ahogy a Huawei az olcsó, nyitott rendszerből évek alatt fokozatosan iphoneosodott, egyre zártabb struktúrát alakított ki a mobilon. Ami ennek köszönhetően az Apple-hoz hasonló megbízhatóságot, stabilitást eredményezett, de androidos körökben mégis sokaknak bosszantó volt, hogy nem lehet másik launchert telepíteni rá, mert a készülék (nyilván kitolásból) állandóan hibaüzenetekkel leáll, vagy percenként jelzi, hogy a neki nem tetsző program eszi az akkumulátort.

A neten különféle parancssoros megoldások terjedtek el, hogy letilthassa a felhasználó az alapértelmezett kezelőfelületet és feltelepíthessen egy másik, neki inkább megfelelő megoldást.

Nem tudni, véletlen-e, de a P40 Pro bezzeg nem vacakol, nem jajgat, mikor a Nova Launchert, vagy a tényleg jól sikerült Lawnchair launchert telepítjük rá. Csakhogy a rég kifizetett Nova Prime nem elérhető, a Lawnchairben meg lehetetlenség (természetesen) Google Feedet és Google időjárást telepíteni.

Igaz, az amúgy gyakran energiapazarló Google és a Google szolgáltatások elmaradása sokat segít az átlagos felhasználói gyakorlattal is elérhető kétnapos üzemidő teljesítésében.

Kinek lehet ajánlani?

Annak, aki bízik még benne, hogy kibékül Amerika a Huawei-jel, s újra lesznek Google appok a készüléken, mert akkor egy erős, elsőrangú kamerával szerelt készüléke lesz. Annak, aki eddig sem bírta a Google-t: ezután biztosan nehezen fog a keresőóriás adatokat gyűjtögetni róla. Meg annak, aki gyakorlottan igazodik el az innét-onnét beszerezhető megoldások sűrű rengetegében.

Addig is, a Huawei teljes gőzzel fejleszti saját mobilszolgáltatási-rendszerét, a HMS-t és annak alkalmazásboltját, az AppGallery-t, ami már tele van az újdonságokkal is – Game of Thrones, World of Tanks, Kahoot+, TikTok, Viber és társaival, valamint magyar alkalmazásokkal is. (Kivéve, amit a felhasználó épp keres, de nem talál.)

A legutóbbi idők fejleménye, hogy az AppGallery-ben megtalálható Tidal nevű zenei streamer applikációhoz akció keretében kódot kaphat minden P40 Pro, P40, P40 Lite és P40 Lite E készüléktulajdonos. Ez 19,99 dolláros, 6 hónapra szóló Tidal zenei utalványt jelent az április 30. és augusztus 30. között tartó promóciós időszakban.

Mint a Mobilaréna Lyon Shennel, a Huawei lakossági üzletágának hazai vezetőjével készített interjújából kiderült,

a Huawei a várakozásokkal ellentétben nem fogja csökkenteni a készülékek árát,

hanem inkább a Tidal említett utalványához hasonló kedvezményekkel, kényelmi szolgáltatásokkal, felhőtárhelyekkel akar a túlpartra evezni, ahol reményei szerint egy Google-lal való megegyezés várhatja.

Amúgy Ren Zhengfei, a Huawei vezérigazgatója viccesen (?) megjegyezte egy interjúban, a vállalatnak mintegy 300 évre lenne szüksége, hogy saját HarmonyOS operációs rendszerével utolérje a Google Androidját.