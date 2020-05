Zoom szoftveren szerettek egymásba, eljegyzés lett belőle

Ez a történet ugyan nagyon amerikai, de nem „amerikai”.

Múlt szombaton, háromórás online flörtölés után két, a járvány miatt magányos és unatkozó ember egymásra talált – tudósít a rangos MIT Technology Review, amely nemigen szokott bulvárhírekkel foglalkozni.

Igazi karantén-jelenség, hogy a kultikus amerikai televíziós valóságshow online, úgymond Zoom változatában, a Zoom Bachelorette-ben Katia Ameri „eljegyezte” Ronak Ro Trivedi-t. A nézők személyenként legalább 15 dollárt adományoztak a GoFundMe-n keresztül, hogy a műsort nézzék Twitchen – és az ebből származó bevételeket a Feeding America jótékonysági szervezetnek adták.

– mondta Trivedi-vel való virtuális ismerkedéséről Ameri.

Mint elmondta, eredetileg nem gondolta komolyan ezt az egészet, csak szórakozni akart.

It wasn’t an easy journey, but yes, I have a zoom fiancé people! 🌹🌹🌹🌹🌹 https://t.co/VNTleZvPje

— Katia Ameri (@KatiaAmeri) May 3, 2020