Ausztrál kutatók olyan molekuláris jeleket fedeztek fel, amelyek a testmozgás neurológiai előnyeit sűríthetik egy tablettába. A felfedezés a neurodegeneratív betegségben szenvedőkön, mozgáskorlátozott betegeken segíthet.

A tanulmányban az Ausztrál Nemzeti Egyetem, az ANU kutatócsoportja arról számolt be, hogy sikerült olyan molekuláris jeleket azonosítaniuk, amelyek a testmozgás során keletkeznek a szervezetben. Riccardo Natoli, a tanulmány vezető szerzője, az egyetem Clear Vision Kutatólaboratóriumának vezetője szerint a felfedezésnek köszönhetően a tudósok egy tablettába sűríthetik a testmozgás jótékony hatásait.

Mint mondta, a táplálékkiegészítő, amelyet úgy kellene szedni, mint egy vitamint, a testmozgás molekuláris üzenetét olyan emberekhez is eljuttatná, akik fizikailag nem képesek a testmozgásra, beleértve a neurodegeneratív betegségekben, köztük az Alzheimer- és Parkinson-kórban szenvedő betegeket is. A készítmény lassíthatná a betegség előrehaladását is.

Az öregedéssel a mozgásképesség és a mozgás előnyeinek élvezete elvész, nagyon nehéz fenntartani a folyamatos testmozgást – magyarázta a tudós a Nine Entertainmentnek nyilatkozva.

Mint hozzátette, ahogy öregszünk, idegsejteket veszítünk, tehát ha lehetővé tudjuk tenni a molekuláris üzenet elküldését, akkor alapvetően javíthatjuk a megmaradt neuronok állapotát. Hozzátette, az Alzheimer- és a Parkinson-kór esetében számos bizonyíték van arra, hogy testmozgás hatására az emberek memóriája vagy mozgáskoordinációja javul.

Ha sikerül a tablettát kifejleszteni, a kutatók szerint azt nem szabadna a nagyközönség számára elérhetővé tenni, kizárólag a mozgáskorlátozott betegek számára kellene fenntartani.

Borítóképünk illusztráció