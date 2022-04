A Wiltshire megyei kisváros, Corsham utcáin, több wiltshire-i városkához hasonlóan, gyakran láthatunk az utcán szabadon sétáló pávákat. A színes állatok évente sok látogatót vonzanak a környékre. Általában nincs is különösebb gond a gyönyörű madarakkal, de a múlt hétvégén több autótulajdonos is beszámolt arról, hogy a madarak több kocsira is rátámadtak – olvasható az Origo cikkében.

Csőrükkel csipkedtek és karmaikkal összekarcolták a fényezést, amivel jelentős károkat okoztak a járművekben.

Először nem volt világos, mi váltotta ki a pávák dühös reakcióját. Alaposabb megfigyelés után azonban kiderült, hogy a pávák azokat a jól tükröző fényezésű autókat támadták meg, amelyeken meglátták a saját tükörképüket. Tehát nem az autók ellen volt kifogásuk, hanem a vélt vetélytársaikat akarták elkergetni.

Kiderült, hogy szórványos autók elleni támadások már korábban is előfordultak, most azonban valamiért sűrűsödtek az ilyen atrocitások.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)