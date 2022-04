Végre itt a jó idő, sokszor mégsem tudjuk felhőtlenül élvezni a programokat a szabadban a kellemetlen orrdugulás miatt. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa összefoglalta, hogy milyen gyakori kiváltó okok állhatnak a tavasszal jelentkező orrdugulás hátterében – olvasható az Origo cikkében.

Támadnak a pollenek

A pollenek minden tavasszal megkerülhetetlenek. Az allergiások száma pedig folyamatosan növekszik, minden évben többen szenvednek a szénanáthás tünetek miatt. A pollenszezon februárban kezdődik és októberig tarthat, így ebben az időszakban orrdugulás kapcsán allergiára is gondolni kell. Ha az orrdugulás a szabadban fokozódik és mellette tüsszögés, orrfolyás, szem- és orrviszketés is fennáll, akkor javasolt allergológust felkeresni. Az orrdugulás kezeléséhez allergia elleni készítményeket kell szedni, ezekkel lehet tartósan megszüntetni.

Krónikus arcüreggyulladás

A szénanáthás tünetek mielőbbi kezelése azért is nagyon lényeges, mert az elhanyagolt allergiás tünetek miatt az orrnyálkahártya tartós gyulladása jöhet létre, ez pedig krónikus arcüreggyulladáshoz vezethet. A tartósan gyulladt orrnyálkahártya orrdugulással jár, amelyhez hátsó garatfali csorgás is társulhat. A tavaszi időszakban ezt az állapotot nemcsak a kezeletlen légúti allergia, hanem a téli hónapokban gyakori vagy elhanyagolt náthás megbetegedések is előidézhetik.

Orrcsepp-függőség tünete

A téli időszakban visszatérő náthás megbetegedések kapcsán nemcsak az elhanyagolás jelenthet gondot. Amikor ugyanis a megfázások egymást követik és szinte egyik betegségből esünk a másikba, akkor akár heteken keresztül is használjuk a különböző recept nélkül kapható orrspray-ket. Ezeket azonban csak a betegtájékoztatóban leírt ideig, általában 7-10 napig alkalmazhatnánk, ennél hosszabb idő után ugyanis károsíthatják az orrnyálkahártyát, orrcsepp-függőséget is okozhatnak.

Ha tavaszra szinte állandó orrdugulástól szenvedünk, akkor könnyen lehet, hogy a túlzásba vitt orrspray-használat az oka. Ez ugyanis olyan tartósan fokozott nyálkahártya reakciót képes előidézni, ami miatt állandósul az orrdugulás. Így viszont egyre több orrsprayt használunk, kialakul egy kedvezőtlen körforgás, aminek a végén egy olyan komoly orrnyálkahártya károsodás is bekövetkezhet, ami már csak műtéttel állítható helyre.

Augusztinovicz Monika a gyakori téli megbetegedésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a visszatérő náthás tüneteket a lakáson belüli allergének is okozhatják. Ha ilyen panaszaink vannak, akkor érdemes poratka, penészgomba allergia irányába is vizsgálódni, hogy a következő téli időszakot már ne a visszatérő kellemetlen tünetek határozzák meg.

