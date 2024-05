– Tegnap 2-szer is a második helyen végeztem…délelőtt a Natural versenyen és délután a nem Natural NPC versenyen is! - adta hírül rajongóinak Oczella Krisztina.

Kiemelte, számára a show day sem tavaly, sem most nem volt túl élvezetes, felemelő dolog, magát az odáig vezető utat szereti, ugyanis rengeteget tanul a testéről, a kitartásról, az önkontrollról.

– A diétát idén is úgy csináltam végig, hogy közben a legkevésbé viselje meg a testem, hormon rendszerem, a lehető legmagasabb kalórián voltam amíg csak lehetett. A verseny előtt 4 nappal kezdtem a töltést, körülbelül 1500 kalóriáról egészen 2700 kalóriáig felmentem, a súlyom még ilyenkor is napról napra csökkent. Egyébként a verseny reggelén 55.4 kilogramm voltam. A show napján körülbelül 5-6000 kalóriát nyomtam be estig, ma pedig egész pontosan 1 kilogrammal voltam nehezebb reggel! Energiaszintem az egekben, a következő napokban eldöntöm, hogy lesz-e folytatás a tavaszi szezonban vagy másra teszem a fókuszt, de erről majd egy következő posztban! - írta az Instagramon.

Hozzátette, a tapasztalatait mindenképp szeretné majd megosztani követőivel, mert rengetegen kérdezik tőle, hogyan tudott ennyire változatos és “sok” étellel szálkás fizikumot prezentálni.

– Hamarosan megosztom nekem mik váltak be, pontosan mikor, milyen makrókkal diétáztam végig! Köszi, hogy szurkoltatok! - zárta gondolatait Krisztina.