A Magyar Közút idén Emkával csatlakozott a Gyermekgyógyítók #csunyapulcsibansegitek kampányához, a karácsonyi pulcsis kutyáról készült fotókat a hivatalos Instagram oldalán posztolta a társaság.

A Gyermekgyógyítók célja, hogy december 16-án, pénteken legyen 3000 csúnyapulcsis ember, aki csatlakozik az év legmókásabb jótékonysági kampányához, ami nemcsak egy jó móka, hanem közösségépítés, kiszakadás a karácsony előtti hajtásból, ráadásul egy fontos ügy támogatása is egyben. A szervezet ugyanis 'No Isolation' nevű okos eszközökre gyűjt, hiszen a beteg, kezelés alatt álló gyerekek hónapokra kiszakadnak a közösségből, ami lelkileg hatalmas megterhelés nekik a betegség mellett, az eszköz segítségével azonban úgy érezhetik, mintha ők is ott ülnének az iskolában, barátaik között. Láthatják az osztálytársaikat, beszélgethetnek velük, sőt jelentkezhetnek és válaszolhatnak a tanár kérdéseire - olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében.

Cél, hogy a daganatos gyermekek méltó körülmények között gyógyulhassanak és az őket gyógyító orvosok és ápolók a lehető legkorszerűbb műszerekkel gyógyíthassák a csöppségeket. Ehhez csak el kell küldeni a 49-es kódot a 13600-as telefonszámra, ezzel 500 Ft-tal támogatva a Gyermekgyógyítók munkáját. A bátrabbak és bevállalósabbak pedig vegyenek fel csúnya karácsonyi pulcsit és töltsenek fel magukról fotót a Facebook és/vagy Instagram profiljukra, ott pedig használják a #csunyapulcsibansegitek hashtaget, hogy országos mozgalommá nőhesse ki magát az esemény - írják.