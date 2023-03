Kóbor János lánya, Kóbor Léna váltja a terhes Békefi Vikit az Omega-musicalben, a Gyöngyhajú lány balladájában. Mint a Mokkában elmesélte, régóta készül a szerepre, a szüleivel már korábban is sokat beszéltek arról, hogy 16 éves kora után szeretne nyilvánosan is szerepelni - írja az Origo.

Kiskora óta tudta, hogy a művészi pálya érdekli, sokáig táncolt, énekelni is tanult, most sok prózát is tanul. "A zene világában nőttem fel"- mondta, majd arról is beszélt, hogy mennyire hiányzik neki az édesapja.

"Miután ő elment, sokáig nem is tudtunk nyilatkozni se, nem is akartunk, konkrétan nem is tudtam mit mondani. Nem tudtam kifejezni azt az űrt meg hiányt, amit éreztem. Így, hogy telik az idő, azt mondták, könnyebb lesz, de szerintem nem könnyebb. De haladni kell tovább, és nagyon remélem, hogy ő is büszke lesz, hogy továbbviszem az Omegát"

- mesélte.