Ignácz Béla kiemelte: 2021-ben 155 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozott az országban. Hozzátette, hogy sok területen a munkaerőhiánnyal küzdő vállalatok számára is megoldást jelenthet, ha nagyobb arányban alakítanak ki megváltozott munkaképességű emberek számára pozíciókat.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára az, hogy dolgozhatnak a megélhetésen felül a közösséghez tartozás érzését is adja, és megerősíti őket abban, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat, miközben jelenlétük a nyitottabb, befogadóbb munkahelyi légkör kialakulásához is hozzájárul

- összegezte.

Ebben arra is felhívták a figyelmet, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását az állam is támogatja. A munkaadót megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásánál 15,5 százalékos kedvezmény illeti meg a szociális hozzájárulási adóból. Ha pedig egy bizonyos létszámon felül alkalmaz egy vállalat megváltozott munkaképességű kollégákat, ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást is, melynek összege évente 1,4 millió forint.

Amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 30 főt – vagy arányuk az összes munkavállalóhoz képest meghaladja a 25 százalékot – a munkáltató kérheti akkreditációját, és költségvetési támogatásra is jogosult lehet. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása az Európai Uniós pályázatokon történő részvétel esetében is előnyt jelenthet – hívták fel rá a figyelmet.

A vállalat közvetve vagy közvetlenül csaknem 400 megváltozott munkaképességű kollégával dolgozik együtt jelenleg. Csaknem kétszáz dolgozó különböző partnervállalatok számára végez jellemzően könnyű fizikai munkákat, például különböző nyomdaipari tevékenységet, minőség-ellenőrzést, válogatási, címkézési, csomagolási feladatokat, de sokan vannak, akik irodai, adminisztratív munkakörben tevékenykednek.

Miskolci „esélyteremtő” call centerét a cég kimondottan a megváltozott munkaképességű kollégák foglalkoztatását szem előtt tartva alakította ki. Nyár óta több mint 30 munkatárs látja el ebből az irodából a Prohuman több ezres ügyfélkörének telefonos ügyfélszolgálati, toborzástámogatói feladatait; a létszám a tervek szerint 50 főre bővülne.

A Prohuman nyolc országban van jelen. A cég és leányvállalatai csoportszintű árbevétele 2020-ban 163 millió euró volt.