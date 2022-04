Zavartalan Magyarország földgázellátása, az országba továbbra is a megszokott rendben érkezik földgáz, a hazai tárolókban 1,24 milliárd köbméter földgáz van – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A közlemény szerint a hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az Európába irányuló földgáz-szállításokkal kapcsolatos fejleményeket. A MEKH naprakész információkkal rendelkezik a Magyarországra irányuló gázforgalom adatairól, és a felhasználók biztonságos ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a szállítási rendszerüzemeltetővel, valamint az iparági szereplőkkel.

Magyarország ellátása továbbra is zavartalan, a földgáz a szokásos üzletmenetnek megfelelően - több irányból - érkezik. A határkeresztező vezetékek jelenleg is teljes kapacitással rendelkezésre állnak, így Magyarország Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud földgázt importálni. A megkötött szerződések teljesítése folyamatos, a hazai piac megfelelően működik, esetleges fennakadásról, ellátási zavarról nem érkezett információ az iparági szereplők részéről

– áll a közleményben.

Hozzátették:

A hazai földgázellátás biztonságát jelenleg teljes mértékben garantálják a megkötött hosszú távú kereskedelmi szerződések. A folyamatos ellátáshoz ezen felül rendelkezésre állnak a tárolói készletek, a belföldön kitermelt mennyiségek, a Horvátországon keresztül beszállított LNG-források, valamint a nyugati irányból érkező földgázbeszállítások is.

Áprilisban elindult a felkészülés a következő fűtési szezonra. A kereskedők megkezdték a tárolók feltöltését, folyamatban van a MEKH által az egyetemes szolgáltató számára kötelezően előírt 1,87 milliárd köbméter földgáz betárolása is.

A jogszabályok alapján 1,2 milliárd köbméterre emelkedik a biztonsági földgázkészlet mennyisége is: azaz a jelenleg rendelkezésre álló 900 millió köbméter mellé további 300 millió köbméter földgáz betárolása lesz kötelező október 1-jéig.

A hazai tárolókban jelenleg 1,24 milliárd köbméter földgáz van, 19,64 százalékos a töltöttség – közölte a MEKH.

Borítóképünk illusztráció. Dolgozók az Ukrtranszgaz gázszállító cég földgázkompresszor-állomásán, az ukrán-szlovák határ közelében, kárpátaljai Császlócon 2014. május 21-én. MTI Fotó: Nemes János