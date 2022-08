A zsűri a Bujtor István-díjat a nagyjátékfilmek közül a TulipánTündér Film & Event Productions Kft. mozifilmjének, a Szabó Győző életrajzi ihletésű könyvéből született, Illés Gabriella producer és Herendi Gábor rendező által jegyzett Toxikoma, a kisjátékfilm kategóriában a Karácsony Gergely, Cserhalmi György, Kertész Janka, Vándor Éva, Szemerédi Bernadett és Rajkai Zoltán főszereplésével készült, Venczel Zsolt rendezte Akarsz-e játszani? című alkotásnak ítélte oda - áll a szervező Latinovits Emlékmű Alapítványnak és a Magyar Versmondók Egyesületének az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.



Az elismerést a versfilmek kategóriában Tóth Vivien és Kecskeméti Balázs produkciója, a Móró Fruzsina és Szabó Zsombor szereplésével készült Maros Mozi, a dokumentumfilmek versenyében a Makabor Stúdió Kft. alkotása, Kőrösi Máté rendezése, a Dívák kapta.



Koltai Róbert az életműdíjat - Bujtor István életműve nyomán - a humor, a derű, a rejtély és a titokzatosság jelenlétéért, eddigi pályafutása során színészi és rendezői munkájáért, és a Bujtor István Filmfesztiválon az Elvtársak, valamint a Korai menyegző című filmekben nyújtott alakításával érdemelte ki.



A művésznek a szakma és a közönség állva tapsolt a rangos elismerés bejelentésekor.



Az augusztus 18. és 21. között tartott fesztiválon számos más elismerést is átadtak. A játékfilmek és fikciós kísérleti alkotások között a műfajok bravúros használatáért a Háttérzene szorongáshoz, a szabad történetmesélésért a Limonádé kapott díjat, a közösségi filmezés különdíját a Szeged Televízió Tessék engem elrabolni! című filmjének ítélték oda, a legjobb operatőr Faragó Péter lett a Kedvelem és az Akarsz-e játszani? című filmek készítésében végzett munkájáért.



A legjobb gyerekszereplő díját Balla Riana Emma érdemelte ki a Rianás című, saját forgatókönyve alapján készült filmben nyújtott alakításáért, a legjobb férfi szereplőnek a nagyjátékfilmek kategóriájában a Kilakoltatásban játszó Orosz Ákos, a kisjátékfilmek versenyében Ujlaki Dénes bizonyult a Csendes környék című filmből, a legjobb női szereplőnek járó díjat a nagyjátékfilmes mezőnyben a Toxikoma egyik főszereplőjének, Török-Illyés Orsolyának, a kisjátékfilmek között Vetlényi Liliának ítélték oda a Triangle kulcsszerepéért - fűzték hozzá.



Kiemelték, hogy az idősíkok drámai kezeléséért járó szakmai díjat a Korai menyegző (Blue Duck Arts Kft.), a legjobb dramaturgia díját a Lesen, a legjobb forgatókönyvét az Alföldi Róbert és Mácsai Pál játékával készült Imposztor kapta, míg a Bujtor István szellemiségéért járó elismerést, mint a legjobb krimi, a Lélekpark (Blue Duck Arts Kft.) című alkotás stábja vehette át.



A CinProCaS és a FilmProCaS filmtervező team különdíját a játékfilmes kategóriában Fazekas Máté Bencének ítélték oda a Kilakoltatás című filmért, valamint az Olt Tamás-Vékes Csaba alkotópárosnak a Korai menyegzőért, a dokumentumfilmek közül Tóth Marcsi a Kármel hegye a szomszédban van és Berecz Péter az Isten hozott Manchesterben! című filmért kapott különdíjat - írták.



Kitértek rá, hogy a dokumentum- és ismeretterjesztő filmek mezőnyében a szerkesztői, rendezői, operatőri és vágói munka összhangjáért a Több, mint balett című film kapott szakmai díjat (Filming In Pécs, Erla Technopro Kft.), az archív felvételek egyéni kezeléséért Domokos János alkotása, a Sarkadi 101, a személyes hangvételért Varga Gábor filmje, a Nagyapám kertje, míg a vizualitásért járó elismerést Poroszka Magyar Zsolt kapta A méhészet négy évszaka sorozat Tavasz epizódjáért.



Az érzékeny és átfogó szerkesztői munkáért járó szakmai díj Erhardt Ágostoné lett az MTVA 17 állomás - a feltámadás keresztútja munkájáért, a kreatív feldolgozásmódért járó szakmai díjat László Gábornak ítélte a grémium a Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk filmjéért, a legjobb rendezés Oláh Katáé lett, aki a Digitális nomádom című dokumentumfilmet jegyzi - tették hozzá.



A legjobb portréfilm díját Halász László Ezt levezekelni nem lehet, a legjobb televíziós riportfilmét Hadas Krisztina Menekülők - Hosszú út a túlélésért című filmje kapta.



A zsűri az alkotói díjat Szűcs Gergelynek adta, a Nem a méret a lényeg, avagy élet 150 cm alatt című dokumentumfilmért és a Mire vágyik az érdi ember? című kísérleti fikciós alkotásért - írták, hozzáfűzve, hogy mindkét alkotás az Érd Médiacentrum filmje.



A szervezők arról is tájékoztattak, hogy a versfilmek között a legjobb kamera és vágás Krusovszky Dénes Áttetsző viszonyok című versének adaptációja lett Németh Anna és Mike László alkotásában, a legjobb rendezés díját Balázs László Gábor kapta Pilinszky János Vesztőhely télen című költeményének feldolgozásáért, a vizuális világért az Eleven Költők Társasága Szálinger Balázs Családregény című zenés filmje, a hangulatiság megteremtéséért Kovács László kapott díjat Szabó Lőrinc Ébredésének megjelenítéséért.



Az animációs filmek versenyében rendezői díjat kapott a Kecskemétfilm alkotója, Glaser Katalin a Legendás családért, a kísérletezésért járó szakmai díjat Pencz Patrik vehette át a The "Milky" Way című animációs filmjéért.



A filmfesztiválra 147 nevezett alkotás közül 104 film került a hivatalos versenyprogramba, ezek közül 80 alkotást láthattak a nézők, az esemény programjaira több ezren voltak kíváncsiak - olvasható a szervezők közleményében.

Borítókép: Bujtor István Filmfesztivál