Ahhoz, hogy kevesebb motoros baleset történjen a közutakon, empátiára és együttműködésre van szükség, de a magabiztos tudás és a motorkerékpár alapos ismerete is elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki biztonságban hazaérjen a nap végén írta közleményében a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. A szervezet motoros közlekedésbiztonsági napjai azt a célt szolgálják, hogy a résztvevők zárt pályán tudjanak gyakorolni.

A pécsi, a kunmadarasi, a szegedi, a mezőkövesdi, a máriapócsi és a zalaegerszegi helyszínek mindegyikén 200 motoros vehet részt a képzésen, a DrivingCamp pedig 250 jelentkezőt fogad.

Mint írták, többféle gyakorlati tréningen és egy elméleti előadáson vehetnek részt a regisztrálók a motoros közlekedésbiztonsági napokon.

Forrás: HUMDA

Az eseményeken instruktorok segítségével a szlalomozást, a vészfékezést, valamint az akadályok és vészhelyzetek elkerülését gyakorolhatják a jelenlévők.

A sűrű forgalomban történő előrehaladással, a kanyarívekkel és a kanyarkombinációkkal is foglalkoznak majd a motorosok. Az elméleti előadásokon a közúti elsősegélynyújtásáról, az ittas vezetés hatásairól és a motorkerékpáros balesetek tapasztalatairól is szó esik. A kevesebb rutinnal rendelkezőknek is sikerélményt nyújthatnak a reggeltől késő délutánig tartó motoros közlekedésbiztonsági napok. A rendezvénysorozat szállítmányozási partnere a Kombi-Express Kft. logisztikai vállalat.

A Pécs-Pogány repülőtéren április 7-én, a kunmadarasi repülőtéren április 21-én, a szegedi repülőtéren május 1-jén, Mezőkövesden május 29-én, a DrivingCamp vezetéstechnikai pályán június 23-án, a RabócsiRingen július 1-jén, a ZalaZONE járműipari tesztpályán pedig július 8-án lesznek vezetéstechnikai tréningek, amelyeken összesen 1450 motoros vehet majd részt

– írták. A képzésen érvényes műszaki engedéllyel rendelkező motorkerékpárral indulhatnak azok, akiknek megvan a megfelelő jogosítványuk.

Az első tréningre április 1. szombat 8:00-tól lehet jelentkezni április 5. szerda 14:00-ig a humdamotosafety.hu oldalon. A Pécs-Pogány repülőtéren megrendezendő képzésen való részvétel feltétele a 10 000 forintos regisztrációs díj megfizetése. A többi helyszínen a jelentkezési lehetőség néhány héttel az egyes programok előtt nyílik majd meg, a részletekről a program honlapján, illetve az Ügynökség közösségimédia-felületein lehet majd tájékozódni. A befolyt összegből magyarországi gyermekeknek szervez közlekedésbiztonsági rendezvényeket a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Ügynökség.

Azért is vállaltam nagy örömmel a rendezvénysorozat fővédnöki tisztét, mert a mobilitással kapcsolatos képzésekben, kutatásokban meghatározó szerepet betöltő Széchenyi István Egyetem fontosnak tartja a közlekedés biztonságosabbá tételét. Ennek fontos eleme a motoros balesetek számának csökkentése is. A motoros közlekedésbiztonsági nap azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők zárt pályán tudják gyakorolni élesben a balesetek jelentős részét okozó, összetettebb manővereket

– emelte ki prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

– A Széchenyi István Egyetem számos tevékenységével szolgálja a közlekedésbiztonságot. Ebben a tematikában közel harminc éve előadás-sorozatot tartunk a hallgatóknak. A járműmérnök- és a közlekedésmérnök-képzés tantárgyi programjában szerepel az ezt előtérbe helyező szemlélet átadása, valamint kutatásaink egy része szintén erre irányul. Emellett az egyetemünkhöz szorosan kapcsolódó Mobilis Interaktív Kiállítási Központ egyik célja a gyermekek és a fiatalok biztonságos közlekedésre nevelése – tette hozzá dr. Szauter Ferenc, a győri egyetem Járműipari Kutatóközpontjának vezetője.

– A motorosok biztonsága kiemelten fontos számunkra. Az autósoknak és minden közlekedőnek is oda kell figyelni rájuk, de a legfontosabb, hogy ők is megfelelően felkészüljenek. A Moto Safety-n elsajátítható tudás rendkívül hasznos a tavasztól újra két keréken közlekedőknek. Sokan közülük több hónapos kihagyás után térnek vissza az utakra, számukra különösen előnyös egy ilyen képzés. Nekik is hozzá kell járulniuk annak a célnak az eléréséhez, hogy 2050-re balesetmentessé váljon a közlekedés. A közúti balesetek több mint kilenc tizedét emberi hiba okozza, ezek száma a felkészültebb közlekedők, így a felkészültebb motorosok révén is jelentősen csökkenthető már most. Ezért is javaslom minden érintettnek, hogy jelentkezzen a HUMDA Moto Safety programjára. Az itt megszerezett tudás életeket is menthet – tette hozzá Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.